Un tweet a semé la confusion dans l’esprit de certains,mais nous avons eu confirmation : les jeux achetés grâce aux promotions Stadia Pro restent bien dans la bibliothèque des utilisateurs à la fin de l’abonnement.

Google Stadia est disponible et divise. Certains y voient là l’avenir du jeu vidéo et une prouesse technique bien pensée, d’autres s’arrêtent sur les nombreuses limitations actuelles et sur le modèle économique qui sort de l’ordinaire. En effet, payer ses jeux en plus d’un abonnement donne à certains l’impression de donner le beurre et l’argent du beurre à Google. Le débat est en réalité bien plus compliqué, l’abonnement — qui sera facultatif en 2020 — étant là pour payer le service de streaming et non les jeux streamés.

Par ailleurs, cette dîme mensuelle, à l’instar d’un abonnement PlayStation+ chez Sony ou Xbox Live Gold chez Microsoft, offre certains privilèges comme des jeux gratuits ou des réductions sur les achats de jeux. Une polémique a toutefois enflé lorsqu’un CM italien a répondu avec le compte officiel de Google Stadia que la fin de l’abonnement rendait inaccessible tous les jeux obtenus grâce à ces privilèges, même ceux achetés en promotion.

Nous avons demandé à Google France davantage d’informations sur le sujet et il nous a été confirmé que seuls les jeux offerts avec l’abonnement ne sont plus accessibles lorsque celui-ci prend fin. Les jeux achetés en promotion restent bien dans le catalogue. C’est donc là le même schéma que chez Sony et Microsoft.

Pas de panique donc, vos jeux achetés resteront accessibles tant que Stadia restera actif. En espérant que ce sera encore pour un moment…