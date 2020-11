Refonte massive de Google Pay : interface, nouveautés et fonctionnement, tout ce qu’il faut retenir

La firme de Mountain View a réalisé une profonde mise à jour de son application Google Pay : interface, nouvelles fonctionnalités et déploiement, on vous résume les principales informations à retenir.

Avec plus de 150 millions d’utilisateurs mensuels issus de 50 pays différents, l’application Google Pay dispose d’une solide base que Google compte bien conserver. Mieux : le groupe californien souhaite la faire gonfler, et n’hésite pas à profondément transformer son service de paiement sur appareil mobile Android. En cela, une importante refonte a été annoncée par la firme d’outre-Atlantique dans un nouveau billet de blog.

Sachez tout d’abord que seuls les États-Unis sont d’abord concernés par cette mise à jour. Mais il y a fort à parier que le reste du monde en profite aussi progressivement. Trêves de bavardes, et rentrons dans le vif du sujet. La home de Google Pay se paye un petit lifting en remplaçant sa traditionnelle interface principale où apparaîssent la liste des transactions et autres cartes, par des carrousels liés à vos contacts et commerces favoris.

Évolutions esthétiques

Pour chaque contact et commerce enregistré, une « conversation » est créée, au sein de laquelle peuvent être consultées les diverses transactions. Un utilisateur est aussi en mesure de créer un groupe pour diviser une facture de restaurants, à titre d’exemple, et de garder une trace des mouvements financiers. Google Pay fera même office de Tricount en vous indiquant qui doit combien à qui.

Depuis cette interface principale, un usager pourra commander de la nourriture dans plus de 100 000 restaurants, mais aussi acheter de l’essence provenant de 30 000 stations-service, indique Google. Payer le stationnement dans plus de 400 villes directement depuis l’application sera aussi possible, alors que d’autres moyens de paiement débarqueront dans un avenir proche.

Vous faire économiser de l’argent

« Explore » fera office de second onglet principal de l’application, et cherchera à vous faire économiser de l’argent. Comment ? En vous proposant des bons de réduction instantanément disponibles depuis l’application, lesquels seront compatibles avec une liste de commerces proposée par Google. L’idée étant de vous faire gagner du temps en évitant une recherche sur Internet. Pour en profiter, il suffira d’un simple clic dessus.

À travers l’onglet « Insights », Google Pay cherche aussi à mieux comprendre et organiser vos dépenses, avec un nouveau filtre de recherche qui vous permet de trouver plus rapidement une transaction précise : tapez « nourriture », « mois dernier » ou « restaurants mexicains » pour tomber sur les débits relatifs à ces mots clés. Sans oublier l’affichage de tendances et autres résumés périodiques relatifs à vos dépenses.

Nouveau service bancaire

La plateforme va encore plus loin, puisqu’elle est capable de rechercher et d’intégrer des reçus directement depuis Gmail ou Google Photos (après autorisation), ce pour compléter votre suivi financier, explique par ailleurs The Verge.

Google Pay Gratuit APK

Le colosse aux quatre couleurs présente enfin un tout nouveau service bancaire répondant au nom d Plex, proposé au travers de onze banques et coopératives de crédit désormais partenaires de Google. Cette nouveauté comprend des comptes courants sans aucuns frais mensuel ni frais de découvert. Aucun solde minimum n’est également exigé. Pour The Verge, le groupe laisse tout bonnement des banques utiliser Google Pay comme application bancaire.

Plex sera disponible à partir de 2021.