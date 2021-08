GoPro Hero 10 Black : elle franchirait enfin la barre de la 4K

La GoPro Hero 10 Black ne devrait pas voir son design bouleversé, mais elle bénéficierait de changements notables en terme de qualité d'image et de performances.

Qu’il s’agisse de l’emmener pour ses vacances d’été ou pour un saut en parachute, la GoPro est l’alliée du baroudeur et de la baroudeuse qui souhaite filmer ses exploits. L’année dernière WinFuture avait déjà révélé — sans trop se tromper — le nouveau design de la Hero 9 Black. Presque un an plus tard, le site allemand récidive et dévoile en détail le design et les capacités de la prochaine Action Cam de la célèbre marque, la GoPro Gero 10 Black.

Commençons par l’extérieur pour dire que le design ne semble pas beaucoup bouleversé par rapport au précédent modèle. On a toujours deux écrans, un à l’avant et un à l’arrière, et le seul changement notable est que le logo GoPro passe à la couleur bleue. On devrait également pouvoir compter sur un boitier étanche jusqu’à une profondeur de 10 m, ainsi que des commandes tactile et vocale, ce qui était déjà le cas dans l’ancien modèle.

Un nouveau processeur

C’est surtout à l’intérieur que l’évolution devrait se faire sentir. La GoPro Hero 10 Black embarquerait un nouveau processeur, intitulé GP2, qui offrirait de meilleures performances, ainsi qu’une meilleure fréquence d’images lors des prises de vue.

Dans le détail, on devrait pouvoir compter sur des vidéos dotées d’une définition de 5,3 K en 60 FPS. La vidéo 4K sera quant à elle capable de monter à 120 FPS. La définition 2K proposerait quant à elle de monter à 240 FPS, de quoi créer des ralentis en très haute résolution.

Le capteur change

Un des éléments qui permet ces évolutions semble notamment être l’arrivée d’un nouveau capteur d’images doté d’une résolution légèrement supérieure. Il proposerait une définition maximale de 23 mégapixels en photo.

La partie logicielle, responsable de l’excellente stabilisation des Action Cam de GoPro, n’aurait pas non plus été oubliée, puisque la Hero 10 Black signerait l’arrivée de l’HyperSmooth 4.0 et du TimeWarp 3.0, utile pour les timelapse.

Aucune date de sortie n’est connue pour le moment. Pour rappel, la GoPro Hero 9 Black se négociait à 480 euros à sa sortie.