Chargeur, SSD, enceinte, action cam… Notre sélection d’accessoires indispensables pour l’été

Vous n'avez rien oublié pour partir en vacances ? On vous fait notre petite shopping-list d'accessoires indispensables, voire parfois inattendus, à ne pas oublier dans vos valises pour passer un bel été. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.





Vous êtes sur le départ et votre valise est presque bouclée… Mais avez-vous bien pensé à tout ? De nos jours, pas de vacances sans objet connecté qui se glisse dans votre sac pour égayer le trajet, la virée à la plage ou à la piscine, voire la soirée entre amis.

Alors en plus des indispensables batteries externes et écouteurs à ne pas oublier, voici notre sélection d’accessoires qui pourraient s’avérer bien utiles.

Notre sélection d’accessoires en vidéo

Mophie ChargeStream Global Travel Kit

Cette trousse regroupe un ensemble de prises électriques pour se brancher partout dans le monde en les fixant simplement à l’adaptateur. Il suffit ensuite de connecter votre câble sur la prise USB-A. De plus, le kit comprend un chargeur sans fil pour recharger n’importe quel smartphone, boîtier d’écouteurs… compatible.

Prix : entre 25 et 45 euros – En vente sur le site de la Fnac, de LDLC et bien d’autres revendeurs

Seagate One Touch SSD

Ce disque dur externe est tout compact et tout léger, mais tout en puissance aussi. Il peut embarquer de 500 Go à 2 To de stockage SSD, avec une vitesse de lecture/écriture jusqu’à 1 Go/s. Il compte sur une prise USB 3.2 Gen 2 pour des transferts rapides depuis votre smartphone Android ou votre PC Windows ou Mac. Cela va vous permettre de sauvegarder photos, vidéos et fichiers en tous genres facilement pour faire de la place sur votre appareil ou simplement sécuriser vos données. Il s’utilise avec l’application Seagate Mobile Touch, ainsi qu’avec les logiciels de bureau compatibles pour synchroniser sur votre ordinateur.

Prix : de 135 à 345 euros – En vente sur le site de la Fnac, Amazon ou encore Darty.

Connecteur Bluetooth Wireless Flight Adapter – RHA

Vous en avez assez du casque pas terrible dans l’avion alors que vous avez investi dans des écouteurs Bluetooth dernier cri ou encore dans l’excellent casque Sony WH-1000XM4. Il existe une solution pour vous sauver les oreilles durant le voyage : le dongle Wireless Flight Adapter de RHA. Ce petit boîtier ne ressemble pas forcément à grand-chose, mais il est plein de ressources. Il va transformer n’importe quel appareil non Bluetooth en récepteur Bluetooth 5.0 en se branchant simplement sur la prise jack (et même la double des avions). Il peut même connecter deux casques différents, supporte les codecs aptX et dispose d’une autonomie de 16 heures via sa recharge en USB-C. Et bonne nouvelle : il peut vous permettre de jouer sur la Nintendo Switch avec des écouteurs sans fil.

Prix : 49 euros – En vente sur Amazon

GoPro Hero9 Black

Des vacances sportives sans action cam, c’est un peu comme un album photo sans souvenirs. Et dans ce secteur, la Hero9 Black de GoPro est un must-have. Elle corrige les quelques légers défauts du précédent modèle, mais a surtout (enfin) ajouté un véritable écran couleur à l’avant, un capteur de 20 Mpx et la capacité de filmer en 5K. Elle s’enorgueillit d’un stabilisateur de très haut vol qui va éviter la tremblote à vos vidéos de VTT ou de courses dans des paysages accidentés. Et l’autonomie a été améliorée. Ce n’est pas pour rien que nous lui avons mis un 9/10 dans notre test.

Enceinte-lampe Sony Glass Sound Speaker

Pour ajouter une touche d’ambiance à vos soirées musicales, voici l’enceinte qu’il vous faut. Elle est signée Sony et propose un design de lampe à huile assez élégant, avec sa finition gris argentée. Elle propose un son à 360° d’excellente qualité grâce au tube en verre organique et son tweeter intégré qui va faire vibrer le tout. Bluetooth, elle s’appaire très facilement à n’importe quel smartphone ou tablette et peut même proposer du multiroom. Sans fil, la Glass Sound peut se déplacer facilement n’importe où. Et ses 4 modes d’éclairage (dont un mode bougie) alliés à 32 niveaux de luminosité lui donnent une petite touche originale pour vos soirées en extérieur. Elle dispose de contrôles tactiles pour la mise en marche, le volume, la lumière ou encore pour prendre les appels. Elle affiche 8 heures d’autonomie.

Prix : 350 euros – Disponible courant août

Liseuse Kobo Elipsa

Les vacances sont le meilleur moment pour lire. Et pour faire cela en toute quiétude sur un transat ou sur la plage, il y a les liseuses avec leur écran e-Ink. La Kobo Elipsa s’inscrit dans cette catégorie. Elle propose 32 Go de stockage pour vos ebooks à télécharger, une luminosité ajustable et même un mode sombre. Son grand écran tactile sans reflet E Ink carta 1200 affiche 10,3 pouces de diagonale pour un excellent confort. Mais ses atouts sont aussi ailleurs : elle dispose d’une cover fournie et d’un stylet tactile pour surligner dans vos livres numériques, sur des PDF téléchargés ou bien en prenant des notes dans le Bloc-notes intégré à la liseuse. Et la Kobo Elipsa peut même transformer votre écriture manuscrite en texte dactylographié avant d’exporter vos documents ou les importer dans Dropbox.

Traducteur Pocketalk S

Ce traducteur de poche est un produit indispensable pour les grands voyageurs qui ne sont pas forcément polyglottes. Il peut servir dans 130 pays et autant de langues pratiquement. Car il s’appuie sur des dizaines de moteurs de recherche linguistique pour être performant dont Google Traduction. L’IA embarquée choisit ensuite le plus pertinent selon la langue. Il est doté d’un appareil photo pour traduire le texte photographié. Ce module de conversation vocale fonctionne dans les deux sens : vous prononcez votre phrase en français et l’appareil la traduit instantanément dans la langue choisie. Passez ensuite l’appareil à votre interlocuteur et, sans rien faire, il pourra vous répondre pour que vous obteniez une traduction. Le Pocktalk S fonctionne dans tous les pays en connectivité mobile grâce aux deux ans d’eSim compris. Il conserve en mémoire les 10 000 dernières traductions faites pour les réutiliser rapidement.

Prix : 299 euros – En vente sur Amazon et chez Boulanger.