Le Honor 70 Lite débarque en France : que propose-t-il pour 200 euros ?

Honor s'attaque de nouveau à l'entrée de gamme avec une version Lite de son Honor 70. Un modèle tarifé à 200 euros qui se glisse dans un positionnement très concurrentiel. Voici ce que propose le Honor 70 Lite pour son petit prix.

En septembre dernier sortait le Honor 70 : un smartphone milieu de gamme faisant face à de grands pontes du marché, comme le Pixel 6a ou encore le Galaxy A53. Dans notre test, le principal reproche que nous lui avions fait était son prix, jugé un peu trop élevé. La marque semble vouloir attaquer d’autres gammes, comme les smartphones à moins de 200 euros, avec son Honor 70 Lite. Un tarif où la concurrence est très agressive : le Redmi Note 12 est présent à 200 euros lui aussi et pourrait faire très mal.

Un écran de 6,5 pouces en 90 Hz

Sur son design, le Honor 70 Lite donne dans le classique. Des coins arrondis, des tranches prononcées pour une bonne prise en main et un écran plat : la recette est connue. Sur le dos, on trouve un bloc photo qui renferme les trois capteurs photo ainsi que le flash. Sur le côté droit se trouvent les boutons de volume ainsi que le capteur d’empreintes digitales. Petit point positif qu’on ne trouve pas nécessairement à 200 euros : un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sur la page britannique de vente, on apprend que l’écran est un LCD TFT et qu’il possède une définition de 1600 par 720 pixels (ratio 20:9). Tant sa technologie d’écran que sa définition paraissent un peu juste en 2023, en particulier mis face à face avec un Redmi Note 12 et son écran Oled 120 Hz FHD+.

Sur la partie photo, ce 70 Lite est équipé d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un capteur de profondeur de 2 Mpx ainsi que d’un capteur macro de 2 Mpx également. On peut supposer que seul le premier sera réellement utile : la plupart du temps, les petits capteurs macro sont peu utiles. La marque ajoute toutefois qu’il y a la présence de la fonction Dual-View. Elle permet d’enregistrer des vidéos avec à la fois la caméra au dos et la caméra selfie (qui est de 8 Mpx).

4 Go de RAM, mais Android 12

Le Honor 70 Lite est équipé d’un SoC Snapdragon 480 Plus qui est compatible 5 G. Une puce accompagnée par un GPU Adreno 619 et par 4 Go de RAM, qui peuvent être augmentés à 7 Go via l’utilisation du stockage en RAM virtuelle. En parlant du stockage justement, il est de 128 Go et peut être étendu à 1 To supplémentaire via une carte microSD. Côté interface, on a droit à Magic UI 6.1 basé sur Android 12 : pas d’Android 13 pour le moment donc.

Le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh qui offre « jusqu’à 19 heures de lecture vidéo en ligne, 26 heures de musique en streaming, 14 heures de jeu ou 52 heures d’appel », précise le fabricant dans un communiqué. Quant à la recharge, elle est d’une puissance de 22,5 W, ce qui n’est pas incroyable : au même prix, on peut trouver mieux.

Prix et disponibilité du Honor 70 Lite

Le Honor 70 Lite est disponible depuis ce jour sur le site de Honor ainsi que chez les revendeurs. Il est disponible dans une unique configuration avec 128 Go de stockage et 4 Go de RAM au prix de 199 euros. Ce smartphone est disponible en deux coloris : argent et bleu.

