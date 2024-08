Ce smartphone Honor aussi voudrait tout miser sur son bloc photo

Alors que le Honor 200 Pro est arrivé il y a deux mois, on entend déjà parler de son potentiel successeur, à savoir le Honor 300 Pro. Un smartphone haut de gamme qui devrait encore offrir de belles promesses en photo.

Ce qui serait le Honor 300 Pro // Source : CNMO

On sait que le prochain smartphone présenté par Honor sera le Honor Magic V3, son prochain modèle pliable, lors du prochain IFA début septembre. Mais ce n’est pas le seul smartphone Honor qui fait parler de lui : le site chinois CNMO (via NoteBookCheck) a des informations à révéler au sujet du Honor 300 Pro.

Ce à quoi on peut s’attendre pour le Honor 300 Pro

Ainsi, on apprend dans les colonnes de nos confrères que ce Honor 300 Pro devrait être équipé d’une puce réservée aux modèles haut de gamme les moins chers, à savoir le Snapdragon 8s Gen 3. Ce SoC signé Qualcomm, on le trouve déjà dans certains modèles : le Poco F6, le Realme GT 6, le Motorola Edge 50 Ultra, ou encore… le Honor 200 Pro. Une grande surprise tout de même : cela signifierait que le constructeur chinois garderait la même puce d’une génération à l’autre. En vérité, cela ne devrait pas être si gênant que ça : dans notre test du Honor 200 Pro, nous avions reconnu les bonnes performances proposées.

Le Honor 200 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ce Honor 300 Pro pourrait être lancé sous MagicOS 8.2 et non MagicOS 9.0. Ce qui signifie qu’il devrait arriver sous Android 14 et non sous Android 15. Si l’on sait que Honor a quelques lacunes dans le suivi logiciel (tant sur sa réactivité que sur sa durée), cela nous laisse tout de même penser que le Honor 300 Pro ne devrait pas être lancé en juin prochain comme le 200 Pro, mais au moins quelques mois avant. Pour le moment, aucun indice sur une fenêtre de lancement ne nous est parvenu.

Photo et design : ce qui pourrait changer (ou pas)

L’autre volet important de ce modèle, c’est bien sûr la photo. Rien ne changerait vraiment, puisqu’on aurait droit à trois capteurs photo à l’arrière :

Un capteur principal de 50 Mpx ;

Un téléobjectif ;

Un capteur ultra-grand-angle.

Le Honor 200 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Aussi, il faut parler du design : le principal changement serait le bloc photo, qui « coulerait » presque sur la bordure supérieure, formant ainsi une goutte d’eau. Il serait souligné par une bande en dessous jusqu’à la bordure inférieure. L’écran s’annonce avec des bords fins et incurvés sur les côtés droit et gauche, avec un poinçon en forme de pilule.

Côté batterie, rien ne changerait : un accumulateur de 5300 mAh, qui devrait pouvoir se recharger à 100 W en filaire (via la technologie propriétaire) ou à 66 W en sans-fil. Le Honor 300 Pro devrait être certifié IP68 (résistant à l’eau et aux poussières), proposer du NFC, des haut-parleurs stéréo et même un émetteur infrarouge pour s’en servir de télécommande. Enfin, on peut s’attendre à une définition plus élevée que le modèle précédent.