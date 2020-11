Honor Days : les meilleurs produits de la marque dans des packs en promotion

Pour ses Honor Days, Honor propose des remises sur plusieurs produits, dont le très populaire Honor MagicBook 14. Découvrez notre sélection des meilleures offres, allant du smartphone à la montre connectée en passant par l'ordinateur portable.

La marque Honor lance ses Honor Days, une période de promotions qui se tient jusqu’au 30 novembre. À cette occasion, ce sont trois produits qui sont en promotion chez de nombreux marchands. Les offres concernent un ordinateur portable, un smartphone et une montre connectée. Découvrez-les ci-dessous.

Le Honor MagicBook 14 + routeur Wifi 6 à 549 euros

Dans le monde des ordinateurs portables polyvalents et accessibles, le Honor MagicBook 14 est une référence. Pour un prix très contenu (moins de 600 euros), il propose une fiche technique plutôt musclée. En effet, il intègre un processeur AMD Ryzen 5 3500U avec 8 Go de mémoire vive.

À l’usage, cela convient parfaitement pour de la bureautique et de la navigation web. D’autant que le clavier et le trackpad sont très agréables à utiliser. Du côté de l’écran, c’est une dalle de 14 pouces qui équipe le MagicBook. Les bordures qui l’entourent sont relativement fines rendant le MagicBook plutôt compact et léger : 1,38 kilo. Enfin, la connectique est complète, avec trois ports USB (dont un USB-C), un port jack et un HDMI.

Pour les Honor Days, c’est le pack Honor MagicBook + Honor Router 3 qui est en promotion. Ce dernier est un routeur Wifi 6, capable de considérablement améliorer la qualité de votre réseau sans fil si vous utilisez celui d’une box Internet. L’ensemble est proposé au prix de 549 euros, soit 50 euros de moins que d’habitude. Ce pack est disponible sur le site d’HiHonor, mais aussi chez Boulanger.

Le Honor 10X Lite + bracelet Honor Band 5 Sport à 199 euros

Le Honor 10X Lite est le tout dernier smartphone de la marque. Proposé à petit prix, il a de beaux arguments à faire valoir. Il propose par exemple une très grande batterie de 5000 mAh avec une charge rapide à 22,5 watts, lui permettant de tenir facilement au-delà d’une journée. Au dos, on trouve quatre capteurs photo qui confèrent au Honor 10X Lite une certaine polyvalence. D’autant qu’il profite également d’un mode nuit. Enfin, le Honor 10X Lite embarque le processeur Kirin 710A avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une configuration suffisante pour une utilisation fluide.

Commercialisé depuis quelques semaines seulement, le Honor 10X Lite profite d’une belle offre de lancement. En effet, son prix passe à 199 euros après une remise immédiate de 30 euros. En plus, un bracelet connecté Honor Band 5 Sport est offert. Ce pack est disponible à la Fnac, Darty et Boulanger.

La Honor Watch GS Pro à 199 euros

La Honor Watch GS Pro est la montre connectée des grands sportifs. D’une part, elle dispose des capteurs nécessaires pour mesurer ce qui compte lors de son activité physique : rythme cardiaque, saturation de l’oxygène, mais aussi le tracé de son activité ou les marées, entre autres. D’autre part, la Honor Watch GS Pro est une montre très résistante qui n’a pas peur qu’on la malmène. Elle résiste à l’altitude, aux grands écarts de températures, aux immersions, etc. Son autonomie généreuse en fait même une parfaite alliée des longues sorties. Enfin, la Honor Watch GS Pro fonctionne très bien de pair avec un smartphone, en permettant d’y consulter ses notifications, répondre aux appels ou écouter de la musique.

Pour les Honor Days, la Honor Watch GS Pro profite d’une remise immédiate de 50 euros. Ainsi, son prix passe à 199 euros. L’offre est valable chez de nombreux commerçants, comme la Fnac, Amazon ou Cdiscount, sur le coloris noir et bleu.