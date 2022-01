OMEN 27u : HP signe un moniteur IPS 4K, 144 Hz et HDR sobre et efficace

À l'occasion du CES 2022, HP tire une salve de nouveaux produits attendus sur le marché dans les prochaines semaines. Parmi eux, l'OMEN 27u, un écran IPS 4K de 27 pouces qui se présente comme un moniteur gaming plutôt alléchant.

Avec son OMEN 27u, annoncé aujourd’hui dans le cadre du CES 2022, HP empile les spécifications aguicheuses. Ce nouvel écran Ultra HD (3840 par 2160 pixels) de 27 pouces, basé sur la technologie IPS, profite notamment d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, d’un temps de réponse estimé à 1 ms et d’une certification VESA DisplayHDR 400 portée par une luminance maximale pouvant monter à 450 nits. Compatible HDR, l’écran mise sur la qualité d’image, malgré un contraste annoncé à seulement 1000:1, ce qui semble à première vue un peu faible.

Pour compenser, HP assure que l’OMEN 27u est en mesure de couvrir à 99 % l’espace de couleurs sRGB et surtout à 95 % le gamut DCI-P3. Le moniteur devrait donc être en mesure de restituer de belles couleurs. Reste maintenant à savoir si la calibration de la dalle sera au rendez-vous dès le déballage. HP parle bien d’une calibration d’usine, mais cela n’est pas toujours synonyme de bons résultats sous une sonde.

Pour aller plus loin

Quel écran PC gamer choisir en 2022 ?

Un écran adapté à votre PC et aux consoles next-gen

Quoi qu’il en soit, le constructeur californien met en avant la pleine compatibilité de son moniteur avec les dernières consoles de jeux. L’écran dispose en effet de la connectique HDMI 2.1 qui permet aux Xbox Series S / Series X et PlayStation 5 de lancer leurs jeux en 120 Hz. Parallèlement, l’écran mise sur une connectique plutôt complète regroupant un port DisplayPort 1.4, un second port HDMI (2.0 cette fois), un port USB-C (pour les transferts de données seulement), un port USB-A 3.2 à 10 Gbps et enfin une prise casque.

Source : HP

L’Omen 27u dispose pour le reste de haut-parleurs intégrés, d’un système de rétroéclairage RGB et d’un pied ajustable en hauteur et en inclinaison. On y trouve également un revêtement antireflet ainsi qu’une certification AMD FreeSync Premium Pro. Pas de compatibilité Nvidia G-Sync en vue par contre.

Pour l’instant HP ne précise que le prix et la date de lancement de son Omen 27u aux États-Unis. On apprend que le moniteur sera disponible sur place au printemps, à un prix de départ de 699,99 dollars.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.