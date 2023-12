Suivez notre live du 12 décembre avec HP et tentez de gagner 6 000 € de cadeau

HP innove et va vous montrer de quoi il est capable ! Le 12 décembre prochain, le constructeur s’invite sur le plateau de Frandroid pour présenter en live ses meilleurs PC portables. Et HP n’arrive pas les mains vides puisqu’il sera possible de gagner de magnifiques cadeaux d'une valeur dépassant les 6 000 euros !

Le design d’un PC portable est-il immuable ? Peut-on réellement jouer dans de bonnes conditions avec un laptop ? Des questions récurrentes chez les utilisateurs qui poussent les constructeurs à redoubler d’imagination pour concevoir des ordinateurs innovants. Un défi que n’a pas manqué de relever HP.

Et le constructeur tient à nous le prouver à l’occasion d’un live spécial à venir sur Frandroid. Rendez-vous est donc donné le 12 décembre à 17 h sur notre chaîne Twitch, en compagnie d’Arnaud et d’influenceurs invités pour l’occasion : Pierre-Antoine et OtaXou.

Que va-t-il se passer ?

PC gamer, écran pliant, dernière génération d’accessoires gaming… Pendant une heure, nos trois experts discuteront des innovations de HP, de l’amélioration de son écosystème et testeront même en live les performances des machines. Un live incontournable pour en apprendre plus sur des PC polyvalents et performants.

Mieux, en exclusivité pendant le live, un code promo inédit sera dévoilé pour profiter d’une remise immédiate de 25 % sur tous les PC des gammes Spectre et OMEN sur le HP Store. Une occasion en or de préparer ses cadeaux de Noël à moindre coût, tout en étant assuré de faire plaisir.

C’est Noël en avance

Comme Noël approche, Frandroid et HP ne se contentent pas de vous montrer l’avancée de l’écosystème HP : vous aurez l’occasion de gagner plusieurs produits tech’ et notamment un magnifique cadeau, grâce à un concours en live, dont la valeur approche les 6 000 euros.

Comment se déroule ce défi ? Arnaud vous posera une seule question sur chaque produit concerné. Le plus rapide dans le chat ayant la bonne réponse l’emportera. Bien sûr, tout le monde pourra répondre aux questions, même les moins technophiles.

Alors ne manquez pas le live HP du 12 décembre sur la chaîne de Frandroid !