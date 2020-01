HP présente la meilleure initiative du CES 2020 : un ultrabook recyclé

Pour le CES 2020, HP va chercher l'innovation là où il faut : créer des produits plus écoresponsables

Le CES 2020 aura été marqué par les nombreuses annonces du côté des fabricants de PC portable, qui vont jusqu’à tenter de réinventer sa définition même. Les nouveautés présentées par HP sont peut-être moins flamboyante, mais la marque investit là où il faut : créer des produits plus écoresponsable.

Le fleuron et meilleur représentant de ces annonces est l’ultrabook HP Elite Dragonfly G2.

Un ultrabook haut de gamme et 5G

HP avait déjà montré cette orientation avec la présentation du Envy Wood. Le fabricant enfonce le clou avec son Dragonfly, un PC dont plus de 82 % des pièces proviennent de matières recyclées. Le châssis est quant à lui composé à 90% de magnésium recyclé.

Le Dragonfly G2 est par ailleurs un ultrabook haut de gamme, avec des composants haut de gamme, pour un poids plume de 990 grammes.

Écran 13,3 pouces Full HD IPS (72% NTSC) 4K UHD (95% sRGB)

CPU : Intel Core 10e génération

16 Go de RAM

De 128 Go à 2 To de stockage SSD

Caméra IR Windows Hello

Batterie 56,2 Wh

Connecteurs : 2 Thunderbolt 3 1 USB 3.1 Type-A 1 HDMI 1.4 1 port jack 3,5 mm

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

5G (Qualcomm X55) en option

On pourra surtout regretter l’absence d’une configuration AMD Ryzen, pourtant en vogue sur le salon, et surtout la mention dans le détail des caractéristiques techniques que les 16 Go de RAM sont soudés à la carte mère.

Un élément important de la création d’un produit écoresponsable et aussi d’en assurer la réparabilité en permettant par exemple à l’utilisateur de changer les composants. C’est ce qu’a entrepris Microsoft avec le Surface Laptop 3 par exemple.

Le PC HP Elite Dragonfly sera disponible à partir de février 2020, sans précision concernant son tarif.

HP Renew

Comme nous le disions, le Dragonfly n’est que le premier représentant de la stratégie d’HP. Le fabricant a également présenté sa gamme d’accessoires HP Renew.

La gamme de sac HP Renew Series est d’abord composée à 100% en plastique PET recyclé. Ils seront proposés en gris ou bleu marine.

La pochette HP Renew Sleeve est quand à elle tissée à partir de bouteilles usagées.

Cette gamme d’accessoire sera lancé à partir du printemps 2020 sans plus de détails concernant la disponibilité et le prix en France.