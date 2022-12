Les smartphones Oppo vont s’améliorer… grâce à Huawei

Huawei a annoncé avoir signé un accord avec... Oppo, concernant des « licences croisées de brevets » à propos de plusieurs technologies pour les smartphones : la 5G, le Wi-Fi et les codecs audio et vidéo. C'est aussi de quoi avoir une nouvelle source de revenus pour une entreprise en difficulté, surtout sur le marché du smartphone.

Alors non, cet accord de Huawei avec Oppo ne permettra toujours pas aux smartphones Huawei de profiter des services Google à cause de l’embargo américain qui a été renouvelé il y a quelques jours. Mais l’entreprise souhaite dorénavant mettre son expertise non pas au service de ses propres produits, mais de ceux des autres.

Un changement de modèle économique pour Huawei

Dans son communiqué, Huawei rappelle qu’il a développé des brevets dans plusieurs domaines importants pour les smartphones, « tels que la 5G, le Wi-Fi et les codecs audio/vidéo ». Avec cet « accord de licences croisées », Huawei espère « favoriser un cycle positif d’innovation et de recherche dans les normes à haute valeur ajoutée : investir, recevoir des retours sur investissement, puis réinvestir ». Il s’agit d’une façon pour la marque de diversifier ses sources de revenus, en vendant non pas des produits, mais son expertise.

D’autant plus que Huawei lui-même reconnaît que les smartphones (en tout cas leur vente), ne sont plus une priorité. Aussi, le mois dernier, un responsable de Huawei pour l’Europe de l’Ouest nous confiait que des investissements étaient réalisés et que l’entreprise tendait à se diversifier, pour « survivre ».

Toujours pas de services Google ni de 5G à l’horizon

Cet embargo des États-Unis contre Huawei est en place depuis 2019 et l’empêche de travailler avec nombre d’entreprises américaines et donc d’équiper ses smartphones des services Google. De quoi fortement restreindre les usages (on n’a pas le catalogue du Google Play Store, on ne peut pas forcément utiliser les applications qu’on télécharge, etc.), ce qui explique les notes souvent mauvaises que nous attribuons aux smartphones et tablettes tactiles de la marque. En novembre dernier, la marque avait même tenté de contourner ces sanctions, sans succès.

Malgré cet accord avec Oppo, dont les smartphones possèdent les services Google, l’embargo est toujours d’actualité et ça ne devrait pas changer. Pour autant, Huawei espère toujours revenir sur le devant de la scène, mais pas avant quelques années.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.