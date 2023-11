Le meilleur smartphone photo selon DXOMARK est impossible à vous conseiller

DXOMARK considère que le Huawei P60 Pro+ est le meilleur smartphone en photo. Malheureusement, il ne saurait être conseillé a priori, et ce pour deux raisons.

Les classements de DXOMARK se suivent et se ressemblent : en mai dernier, les spécialistes avaient classé le Huawei P60 Pro premier sur le segment caméra, voici qu’il se fait prendre sa place par… le Huawei P60 Pro+. Il le dépasse d’un tout petit point, obtenant 157 points contre 156 pour son petit frère.

Aux yeux de DXOMARK, le Huawei P60 Pro + excelle en particulier dans deux catégories : la photographie et le Bokeh, où il obtient la meilleure sous-note possible dans les deux cas.

Il est légèrement dépassé sur la vidéo avec une sous-note de 148 contre 158 pour l’iPhone 15 Pro, meilleur dans cette catégorie. Sur le zoom, il se voit dépassé par le Huawei P60 Pro, qui totalise 158 contre 152 pour le P60 Pro+.

Rien ne semble avoir été négligé

« L’appareil est capable de produire des photos de grande qualité dans tous les cas d’utilisation et toutes les conditions d’éclairage. Il offre un excellent compromis entre la conservation des détails et la réduction du bruit, une exposition cible précise, une large plage dynamique et un rendu des couleurs agréable », écrit DXOMARK.

L’entreprise de benchmarks a surtout apprécié l’ouverture variable du smartphone qui permet « d’optimiser » la profondeur de champ « pour chaque scène ». Les portraits de groupe semblent aussi être un plus avec des sujets ont les visages conservent un bon niveau de netteté.

L’ultra-grand-angle semble ne pas avoir été oublié puisqu’il obtient le meilleur score jamais obtenu par un appareil ultra grand-angle chez DXO. Il l’obtient : « Grâce à un niveau de détail élevé, un faible bruit, un système autofocus fiable et une large plage dynamique. » Le téléobjectif n’est pas en reste avec des « résultats à moyenne portée […] excellents, avec de belles textures et un faible bruit, même dans les images à faible luminosité. »

Un excellent photophone, un smartphone compliqué à conseiller

Vous l’aurez compris, une fois encore, Huawei fait montre de grandes qualités sur la partie photo. Cela explique peut-être en partie le succès très important du P60 Pro en Chine. Il n’en reste pas moins que nous ne pouvons pas vous conseiller ce smartphone.

Déjà parce qu’il n’est pas sorti en Europe. Il doit donc être livré avec une version chinoise du téléphone, probablement sous HarmonyOS, soit une OS qui est inutilisable en Europe.

En outre, quand bien même Huawei décidait de le sortir en Europe, la firme chinoise est toujours soumise à l’embargo américain qui l’empêche d’accéder aux services du Play Store. Impossible donc de rentrer son compte Google, sauf en passant par de la bidouille.