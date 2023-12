Huawei MateBook D16 : la marque renouvelle son notebook

Huawei prépare le CES 2024 en annonçant en avance son dernier Huawei MateBook D16. Moins qu'une version qui se différencie des autres, c'est davantage un renouvellement de cet ordinateur portable.

Du 9 au 12 janvier 2024 aura lieu le CES de Las Vegas, la grand-messe des nouvelles technologies. Les constructeurs de PC y sont particulièrement présents, ou se greffent à l’événement. Juste avant, le 8 janvier, Huawei commercialisera (en précommandes) le nouveau Huawei MateBook D16. Dans le même temps, la marque a présenté une tablette, la MatePad Pro 13.2.

Un ordinateur portable à emmener partout

Ce modèle est de type « notebook », ce qui signifie qu’il est destiné à être emmené un peu partout avec à un format se voulant léger. Ici, comptez sur 1,68 kg, ce qui permet de le transporter dans un sac sans trop le sentir. Pour l’épaisseur, c’est 17 mm.

Pour autant, le Huawei MateBook D16 est équipé d’un écran de 16 pouces, avec un rapport écran/corps jusqu’à 90%. Cet écran peut être pivoté jusqu’à 180°, afin de poser l’écran à plat sur une table. Côté clavier, la course de touche est de 1,5 mm avec un amortissement progressif sur certains modèles. Le pavé numérique est toujours là : l’avantage d’un écran 16 pouces, c’est aussi de pouvoir en intégrer un.

Le dernier processeur Intel Core s’invite sur le Huawei MateBook D16

La principale nouveauté de cet ordinateur portable, c’est son processeur. Huawei passe au Intel Core i9 de treizième génération. C’est quelque peu dommage, puisque la quatorzième génération du fondeur a été annoncée en octobre dernier. Pour le refroidir, « une technologie de ventilateur à deux ailerons » s’ajoute sur la machine. L’autonomie aussi s’améliore sur ce PC Huawei, puisque la batterie passe de 60 Wh à 70 Wh.

Huawei met également en avant Super Device, une fonctionnalité qui permet de connecter un MateBook pour « transformer votre smartphone Huawei en système de stockage externe, votre tablette Huawei en écran supplémentaire ».

Prix et disponibilité du Huawei MateBook D16

Le Huawei MateBook D16 (2024) sera lancé en précommandes à partir du 8 janvier 2024 au prix de 1399,99 euros. Cette version dispose de l’Intel Core i9-13900H, de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage.