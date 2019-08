De nouvelles rumeurs viennent annoncer que le Huawei Mate 30 devrait embarquer une batterie de 4 200 mAh tandis que le Mate 30 Pro en aurait une de 4 500 mAh.

La gamme des Huawei Mate reste l’une des plus qualitatives de la marque chinoise avec la gamme P. Elle offre des appareils haut de gamme faisant partie des cadors du marché. Renouvelée à chaque fin d’année, on approche donc de l’arrivée de la troisième édition : le Mate 30 et le Mate 30 Pro.

Qui dit arrivée imminente dit multiplication des rumeurs et des fuites. Celle d’aujourd’hui nous vient de Weibo et est à prendre avec pas mal de pincettes. Elle concerne les capacités des batteries du smartphone qui devraient être assez grandes pour les positionner très haut en termes d’autonomie.

Grosse capacité et chargement ultra rapide

Il y a quelques mois, des rumeurs parlaient d’une batterie de 4 200 mAh pour le Mate 30. Aujourd’hui, ce sont des photos présumées des batteries de ce modèle et du Mate 30 Pro qui circulent sur le web après avoir été postées sur le réseau social chinois.

Comme le disait la précédente rumeur, la batterie du Mate 30 classique apparaît comme étant une 4 200 mAh tandis que pour le Mate 30 Pro la capacité monterait à 4 500 mAh.

Si ces chiffres sont avérés, les deux Mate 30 pourraient bien avoir une autonomie surclassant pas mal de leurs concurrents.

Ces rumeurs sont à prendre avec beaucoup de précautions, mais elles ne sont pas pour autant farfelues. Huawei a la technologie pour intégrer des batteries de ce genre et le Mate 20 en possédait déjà une de 4 000 mAh tandis que celle du Mate 20 Pro montait à 4 200 mAh. Nous avions été impressionnés à l’époque par leur autonomie !

Leurs successeurs pourraient par ailleurs profiter d’une recharge filaire rapide de 55 W contre 25 voire 30W sur la charge sans fil — une première sur des smartphones.

On pourrait être fixé en septembre prochain, date habituelle de l’annonce de la gamme Mate.