L’annonce très attendue de la gamme Huawei Mate 30 approche, et une dernière fuite dévoile tout du design des 4 smartphones.

C’est désormais une habitude, Huawei présentera ses prochains smartphones en groupe. La série Mate 30 devrait au moins compter 4 modèles différents. Tous ne seront pas commercialisés en France, surtout avec les difficultés rencontrées par la marque pour distribuer ses nouveaux produits.

Quelques jours avant la présentation officielle, Evan Blass a partagé sur Twitter des visuels presse des futurs smartphones de la gamme. On peut y voir le design des différents modèles en détail, à commencer par le Mate 30 Pro. Sur ce dernier, on peut voit l’écran bord à bord plongeant sur les côtés, le module photo circulaire à l’arrière, et une large encoche à l’avant.

Huawei Mate 30 Porsche Design

Comme souvent, Huawei va proposer une version plus performante de son smartphone sponsorisé par la marque Porsche Design.

Difficile de savoir ce que ce modèle proposera en plus, mais on peut au moins imaginer un stockage plus important.

Huawei Mate 30

Le Huawei Mate 30 intégrera une encoche plus petite et un écran plat à l’avant.

Cette encoche s’explique parce que ce modèle ne proposera pas le déverrouillage par reconnaissance faciale 3D comme sur le modèle Pro.

Huawei Mate 30 Lite

Reste le Mate 30 Lite. Si la marque garde sa stratégie, et cela semble être le cas, il s’agira d’un modèle bien moins performant qui n’aura que son nom comme point commun avec le reste de la gamme.

On peut voir que le design change, avec un écran plus classique avec un capteur photo en bulle à la manière du Honor View 20. Le module photo est cette fois carré et semble légèrement ressortir du smartphone. On peut remarquer un lecteur d’empreinte au dos, ce qui signifie que le téléphone n’en intégrera pas un sous l’écran, un autre signe la descente en gamme du produit.