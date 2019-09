Le Huawei Mate 30 Pro ne doit être présenté que ce jeudi, mais il a déjà eu droit à une vidéo d’unboxing mise en ligne sur le réseau social Tiktok.

C’est ce jeudi, à l’occasion d’une conférence organisée à Munich, que Huawei doit officialiser sa nouvelle gamme Mate 30. Néanmoins, avant même la présentation officielle du smartphone, le Mate 30 Pro a déjà eu droit à une vidéo de déballage.

En effet, comme l’a repéré Xiaomishka sur Slashleaks, une vidéo de déballage réalisée sur Tiktok et republiée sur le réseau social chinois Weibo permet de découvrir le Huawei Mate 30 Pro sous toutes ses coutures.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

La vidéo permet notamment de découvrir l’écran très incurvé du futur haut de gamme de Huawei, avec la dalle allumée. On peut également découvrir l’interface du smartphone, équipé a priori d’EMUI 10, la prochaine mise à jour des smartphones Huawei. Néanmoins, nulle trace des services Google, embarqués ou non dans le smartphone. Et pour cause, il semble s’agir d’une version chinoise de l’interface.

Il faudra encore patienter jusqu’à ce jeudi pour découvrir totalement le Huawei Mate 30 Pro et notamment s’il sera compatible nativement avec les services Google dont le Play Store. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier complet pour tout savoir sur les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro.