Huawei Mate Xs : le Mate X corrigé aura une charge ultra rapide de 65W

Le Huawei Mate Xs, version revue et corrigée du smartphone pliable de Huawei présenté il y a un an, a déjà été certifié par le régulateur chinois. Il aura droit à une puissance de charge de 65W.

En février prochain, cela fera un an que Huawei aura présenté son Mate X, premier smartphone pliable de la marque. Si l’appareil a été lancé en Chine en novembre, il ne devrait finalement pas être commercialisé à l’international, le constructeur préférant le remplacer par le Mate Xs, un smartphone plus puissant.

Huawei a ainsi déjà confirmé que ce Mate Xs aura droit à une puce Kirin 990 — la même qui équipe le Mate 30 Pro — en lieu et place du Kirin 980 du premier Mate X. Mais ce vendredi, on en a appris davantage sur la recharge du smartphone pliable. Le site chinois ITHome a en effet découvert la certification d’un appareil — le TAH-AN00m — qui devrait bel et bien être le Huawei Mate Xs, auprès de la 3C, l’un des principaux organismes chinois de certification de conformité des produits vendus en Chine.

Cette certification nous apprend que l’appareil sera compatible avec plusieurs puissances de charge : 5V/2A (10W), 9V/2A (18W), 12V/3A (36W), 15V/2,66A (40W), 20V/2A (40W) et 20V/3,25A (65W). C’est ce dernier point qui nous intéresse le plus. En effet, jusqu’à présent le smartphone avec la charge la plus rapide proposée par Huawei était le Mate X avec sa charge 55W, suivi par le Mate 30 Pro et ses 40W. Seul Oppo avec son Reno Ace était parvenu à proposer une charge rapide de 65W.

On en saura davantage sur le Huawei Mate Xs lors de sa présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu lors du Mobile World Congress de Barcelone à la fin du mois de février 2020.