Huawei P40 : son design incurvé se dévoile dans une vidéo teasing

À dix jours de l'officialisation des nouveaux P40 et P40 Pro, Huawei a publié une vidéo sur Weibo afin de montrer en partie leur design, qu'il s'agisse des bords incurvés ou de l'écran arrondi

Alors que l’annonce officielle des nouveaux Huawei P40 et P40 Pro est attendue pour le 26 mars prochain, Huawei a commencé à accélérer la communication autour de ses futurs smartphones haut de gamme.

Le constructeur chinois a en effet mis en ligne ce lundi sur Weibo un teaser vidéo de 15 secondes permettant de découvrir plusieurs aspects de ses nouveaux smartphones.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le teaser met surtout en avant le design et les finitions du Huawei P40 avec des angles arrondis de chaque côté de l’écran. On peut également y apercevoir un écran aux bordures incurvées sur les côtés. Rappelons que, l’an dernier, le Huawei P30 Pro intégrait bien des bords incurvés, mais que le Huawei P30 classique gardait un écran complètement plat. On ignore encore si ce sera également le cas du P40 ou si le modèle le plus accessible des deux adoptera bien cette fois un écran incurvé.

Un large module photo au dos

Enfin, Huawei met également en avant les performances photo de sa nouvelle gamme avec un hashtag « #VisionaryPhotography » (photographie visionnaire), tout en montrant le profil du smartphone avec un module particulièrement épais. Il faut dire que le Huawei P40 Pro doit intégrer jusqu’à cinq modules photo au dos, contre quatre pour le Huawei P40.

Ce lundi, c’est une fuite publiée par EvLeaks qui a permis d’en savoir bien davantage sur l’ensemble de la gamme P40 de Huawei. La photo permet en effet de découvrir le dos des trois appareils prévu, qu’il s’agisse du P40 Pro, du P40 Lite ou du P40, avec les différents coloris.

Si le Huawei P40 Lite a d’ores et déjà été annoncé, on en saura davantage sur les Huawei P40 et P40 Pro lors de leur présentation officielle, prévue le 26 mars à l’occasion d’une présentation en streaming. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier complet pour tout savoir sur le Huawei P40.