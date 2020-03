Huawei P40 Lite officialisé en France : le prix est accessible, pas les services Google

Le Huawei P40 Lite vient d'être officialisé en France. Voici tout ce qu'il faut retenir à son sujet en termes de caractéristiques, prix et disponiblité.

Le Huawei P40 Lite a été officiellement annoncé en France. On s’attendait à une telle nouvelle depuis que le smartphone avait fait une discrète apparition sur le site espagnol de la marque. Comme prévu, on a grosso modo droit ici à un Huawei Nova 6 SE renommé pour le marché européen.

Les qualités mises en avant sur ce Huawei P40 Lite sont le quadruple appareil photo, la qualité du design et la batterie endurante. Le produit se dote d’un écran IPS LCD de 6,4 pouces — avec une définition Full HD+ de 2310 x 1080 pixels et une résolution de 398 ppp — marqué par une bulle dans le coin supérieur gauche afin de loger le capteur photo frontal.

Kirin 810 et module photo carré

Les contours de la dalle sont relativement épais, notamment au niveau du menton. À l’arrière, on trouve un dos profitant de quelques reflets stylisés. Le quadruple module photo tient dans un format carré aux coins arrondis en haut à gauche. Pour les dimensions, comptez sur des mensurations de 159,2 x 76,3 x 8,7 mm. La balance affiche 183 grammes.

Le Huawei P40 Lite tourne avec un Kirin 810 associé à 6 Go de RAM et à un espace de stockage de 128 Go (extensible via une carte nano memory, format propriétaire). La batterie de 4200 mAh, quant à elle, profite d’un chargeur 40 W livré avec le smartphone. Huawei promet une recharge de 0 à 70 % en 30 minutes. La recharge se fait via un port USB-C 2.0 qui n’efface pas la prise jack 3,5 mm.

Côté photo, voici, ci-après, les quelques éléments techniques à retenir :

Quadruple appareil photo arrière : capteur principal de 48 mégapixels (f/1,8) ultra grand-angle de 8 mégapixels, 120 degrés (f/2,4) capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) capteur avec objectif macro de mégapixels (f/2,4)

Capteur photo frontal de 16 mégapixels (f/2,0)

Le Huawei P40 Lite tourne sous l’interface maison EMUI 10 basée sur Android 10, mais privée des services Google en raison de l’embargo américain. Si vous comptez l’acheter, il faudra donc composer avec l’absence, entre autres du Play Store. C’est le magasin d’application de Huawei que vous trouverez à la place : AppGallery. Les Huawei Mobile Services sont aussi au menu.

Le smartphone est par ailleurs compatible avec toutes les bandes de fréquences 4G en France.

Le Huawei P40 Lite est annoncé au prix conseillé de 279,99 euros. Vous pouvez le précommander sur le site de marque et recevoir une paire de Freebuds Lite en cadeau. Les livraisons sont prévues pour le 20 mars.



Rappelons qu’on attend toujours l’officialisation des Huawei P40 et Huawei P40 Pro. Notez à ce propos que l’événement physique prévu à Paris a été annulé en raison des risques de propagation du coronavirus. La conférence sera uniquement diffusée en streaming.