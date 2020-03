Huawei vs USA : vers un embargo durci pour freiner la production de smartphones

Les États-Unis seraient sur le point de mettre en place des mesures encore plus restrictives à l'égard de Huawei pour empêcher le constructeur chinois de concevoir ses smartphones dans des conditions normales. L'objectif : freiner l'approvisionnement de la firme auprès de ses fournisseurs étrangers.

Huawei vient d’officialiser ses P40, P40 Pro et P40 Pro+. Trois nouveaux smartphones qui semblent bourrés de qualité, mais qui sont privés des services Google. La faute à l’embargo américain infligé à la marque chinoise. Pour rappel, ce blocus imposé par Washington empêche les entreprises étasuniennes de collaborer avec Huawei.

Or, ce fameux embargo serait sur le point de se durcir encore plus à en croire des sources citées par Reuters. Ces dernières affirment en effet que plusieurs responsables de l’administration du président Donald Trump se seraient mis d’accord pour appliquer davantage de mesures visant à freiner l’approvisionnement de Huawei auprès de fournisseurs clés.

TSMC et les puces Kirin dans le viseur

Les autorités aimeraient en effet appliquer un changement au Foreign Direct Product Rule, une loi qui permet aux États-Unis de réglementer des produits basés sur des technologies américaines même s’ils sont fabriqués à l’étranger par des entreprises étrangères.

L’idée serait ainsi d’interdire à toutes entreprises étrangères utilisant des équipements américains de fournir Huawei sans une licence spéciale accordée par la Maison Blanche. L’une des sources de Reuters explique que c’est donc surtout la firme taïwanaise TSMC qui est visée. Celle-ci fabrique en effet les puces Kirin des smartphones Huawei.

En empêchant TSMC de fournir Huawei, l’administration Trump voudrait mettre de sérieux freins à la conception des smartphones du géant chinois. Cette piste avait d’ailleurs déjà été évoquée en février. Désormais, elle serait sur le point de se concrétiser.

Une fausse bonne idée ?

Cette volonté de forcer les fournisseurs de Huawei concernés à se doter d’une licence pour continuer d’approvisionner le constructeur chinois pourrait se retourner contre les États-Unis.

Huawei trouvera des alternatives

« Cela va avoir un impact bien plus négatif sur les entreprises américaines que sur Huawei, car Huawei va développer sa propre chaîne d’approvisionnement », explique ainsi Doug Jacobson, un avocat spécialisé dans le commerce interrogé par Reuters. Et d’ajouter : « en fin de compte, Huawei trouvera des alternatives ».

Enfin précisions qu’il semblerait que les États-Unis souhaitent surtout s’attaquer aux semi-conducteurs les plus sophistiqués et technologiquement avancés. Les composants plus classiques ne devraient, a priori, pas être visés par ce durcissement de la réglementation.

Tensions exacerbées

Au-delà de ça, les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont encore plus tendues récemment. Déjà mises à mal par les accusations d’espionnage émises par Washington à l’égard de Huawei, les relations entre les deux pays se sont encore plus détériorées avec la crise du Covid-19.

Le président Donald Trump estime que ce nouveau coronavirus est un « virus chinois » et a récemment laissé entendre que l’Empire du Milieu a mal géré la crise. Un discours qui ne plaît évidemment pas à la Chine et qui jette de l’huile sur un feu bien attisé.