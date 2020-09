FreeBuds Pro : les AirPods Pro à la sauce Huawei se dévoilent en images

Après les FreeBuds 3 l'an dernier, Huawei compterait lancer de nouveaux écouteurs true wireless à réduction de bruit. Cette fois, le constructeur chinois semble s'être largement inspiré des AirPods Pro d'Apple.

Alors que doit se tenir la semaine prochaine la Huawei Developer Conference, l’occasion pour le constructeur chinois de dévoiler ses nouveaux produits, c’est une nouvelle fuite qui vient nous présenter les prochains écouteurs de la marque chinoise. Le site allemand WinFuture a en effet publié ce vendredi des images et les caractéristiques des futurs Huawei FreeBuds Pro.

Pour aller plus loin

AirPods et alternatives : les meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth

La principale chose à noter concernant ces Huawei FreeBuds Pro est l’intégration d’une réduction de bruit active. Ce ne serait cependant pas la première fois que Huawei lancerait une fonction de ce type sur des écouteurs true wireless, le constructeur chinois l’ayant déjà adopté sur ses FreeBuds 3 — sans grande efficacité — et sur ses FreeBuds 3i, dont le design a été repris sur les Honor Magic Earbuds.

Un design très inspiré de celui des AirPods Pro

Néanmoins, ce qui pêchait le plus sur les Huawei Freebuds 3 — et a été corrigé avec les FreeBuds 3i — était l’absence d’isolation passive. Les écouteurs précédents de Huawei étant au design open-fit, le son, même filtré par la réduction du bruit, contournait les écouteurs pour rentrer dans le canal auditif. Ce ne devrait pas être le cas sur ces FreeBuds Pro qui devraient être des écouteurs intra-auriculaires. On devrait en effet avoir un design très proche de celui des AirPods Pro d’Apple dont Huawei semble très largement s’inspirer. Outre le format intra-auriculaire, les écouteurs devraient avoir des tiges plus courtes que sur les précédents FreeBuds 3.

Les écouteurs Huawei FreeBuds Pro // Source : WinFuture Les écouteurs Huawei FreeBuds Pro // Source : WinFuture Les écouteurs Huawei FreeBuds Pro // Source : WinFuture

Concernant les caractéristiques, les Huawei FreeBuds Pro devraient être compatibles avec le Bluetooth 5.2 — normé en décembre dernier — et profiter de la puce Bluetooth Kirin A1 déjà lancée l’an dernier par le constructeur. Trois microphones seraient également intégrés sur chaque écouteur pour gérer la qualité des appels et la réduction de bruit. Pour la batterie, ce sont des accumulateurs de 52,5 mAh qui seraient intégrés dans chaque écouteur. On ignore cependant l’autonomie ainsi que la batterie du boîtier de recharge qui, là aussi, rappelle fortement celui des AirPods Pro. Les écouteurs devraient être proposés en trois coloris : noir, blanc ou métallique.

Selon WinFuture, les Huawei FreeBuds Pro devraient être commercialisés dès le début du mois d’octobre en Europe, à un prix de lancement de 150 euros. Les écouteurs pourraient être présentés officiellement dès la semaine prochaine, lors de la Huawei Developer Conference.