Huawei dévoile le design de ses futurs écouteurs, montres et PC portables

À quelques jours de la Huawei Developer Conference, le constructeur a dévoilé en partie le design des futurs produits attendus. Au programme, deux montre, deux paires d'écouteurs et deux PC portables.

La semaine prochaine, Huawei organisera sa Huawei Developer Conference (HDC). Ce devrait être l’occasion pour le groupe chinois de présenter ses avancées en matière logicielle, notamment sur les Huawei Mobile Services d’un côté, et Harmony OS de l’autre. Mais Huawei devrait en profiter pour présenter également une flopée de nouveaux appareils.

Ce vendredi, le site allemand WinFuture dévoilait ainsi le design et les caractéristiques de la future montre Watch GT2 Pro de Huawei, ainsi que de ses écouteurs FreeBuds Pro. Désormais, c’est au tour du constructeur lui-même de faire le teasing de ses futurs appareils. Sur le réseau social chinois Weibo, Huawei a en effet mis en ligne une série de six photos permettant de découvrir différents produits cachés derrière une plaque translucide sur laquelle est marquée la date du 10 septembre 2020 à 14h, date de l’ouverture de la HDC.

Six produits prévus pour le 10 septembre

Ce sont ainsi six produits différents qui devraient être présentés, chacun associé à une légende :

Montre connectée : « explorez davantage »

Montre connectée : « recadrez votre fitness »

Écouteurs true wireless : « redéfinissez la réduction de bruit »

Écouteurs tour de cou : « la musique pure pour votre vie en direct »

PC portable : « plus que fullview »

PC portable : « léger, artistiquement »

Sur les six produits ainsi présentés, quatre sont facilement identifiables : les deux montres connectées et les écouteurs true wireless. La première montre connectée devrait ainsi être la Huawei Watch GT2 Go déjà dévoilée par WinFuture avec son design tout en sobriété et sa charge par induction. La seconde semble être la Huawei Watch Fit déjà présentée aux Émirats arabes unis avec son écran rectangulaire. Les écouteurs true wireless semblent quant à eux être les Huawei FreeBuds Pro au design particulièrement inspiré des AirPods Pro.

Pour les trois autres produits, on devrait avoir droit à deux ordinateurs Huawei MateBook ainsi qu’à des écouteurs Huawei FreeLace Pro. Il faudra cependant patienter jusqu’à l’annonce officielle, le jeudi 10 septembre, pour en avoir le cœur net et découvrir le prix et la disponibilité de ces nouveaux appareils.