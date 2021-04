La Huawei Watch Fit se paye une Elegant Edition un peu plus confort

La marque chinoise propose une Elegant Edition de sa Huawei Watch Fit, sortie en septembre dernier. Elle est disponible pour 129,99 euros dès aujourd'hui.

Cela avait déjà été le cas pour la Huawei Watch GT Elegant, Huawei agrandit sa gamme de montres connectées en proposant une « Elegant Edition » de la Huawei Watch Fit à 129,99 euros. L’ancienne édition, lancée en septembre et vendue autour de 90 euros, s’appelle désormais la « Active Edition ».

Cette Elegant Edition introduit deux couleurs supplémentaires : Blanc (Frosty White) et Noir (Midnight Black). Côté matériaux aussi il y a du changement. Cette version abandonne l’aluminium au profit de l’acier inoxydable, et propose un bracelet en fluoroélastomère, censé apporter plus de confort et de durabilité que le bracelet en silicone de l’Active Edition, mais aussi bien souvent jugé plus esthétique.

Mesure de l’oxygène en continu

Avec la sortie de cette montre, Huawei améliore au passage la mesure de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et promet, pour les deux éditions, un suivi du spO2 « tout au long de la journée, tenant ainsi les utilisateurs informés de leur santé et les alertant lorsque leur taux de SpO2 est trop bas. »

Autre nouveauté d’après le communiqué, la Huawei Watch Fit Elegant Edition irait un peu plus loin niveau personnalisation de l’écran. La marque écrit : « d’une simple pression du doigt, les utilisateurs peuvent mettre en fond d’écran l’une de leurs photos préférées extraite de leur smartphone ; il est possible de revivre ses moments favoris en affichant une photo de son animal de compagnie, de ses amis ou d’un selfie souvenir. »

Lors de notre test de la Huawei Watch Fit, nous évoquions une montre qui penchait davantage du côté du bracelet connecté que d’une smartwatch complète, et a priori, cela ne devrait pas changer avec cette édition plus luxueuse.

Côté autonomie, la marque promet 10 jours avec les fonctions fréquence cardiaque et sommeil activées. Dans les faits, lors de notre test, nous avions mesuré 8 jours et 8 heures avec un usage modéré, ce qui reste un bon résultat pour une montre connectée.

Par ailleurs, cette nouvelle smartwatch devrait bénéficier d’une charge rapide qui permettrait, en cinq minutes de charge, de la voir tenir toute une journée. Cela colle à peu près avec la mesure que nous faisions lors du test de sa petite sœur, où 20 minutes de charge permettaient d’atteindre 74 % d’autonomie.