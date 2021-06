Le Huawei P50 apparaît dans un coloris très tape-à-l’œil avant sa présentation

Avant même sa présentation officielle, le Huawei P50 a fait l'objet d'une fuite sur le site chinois Bilibili. De quoi découvrir une teinte rose tout en paillettes.

Au début du mois, à l’occasion de la présentation en grande pompe d’HarmonyOS, Huawei dévoilait les premières images de son futur smartphone haut de gamme, le Huawei P50. Désormais, c’est sur la plateforme de vidéo chinois Bilibili qu’est apparue une photo du smartphone.

Contrairement aux images présentées par Huawei, la photo mise en ligne permet de découvrir le Huawei P50 dans son entièreté, sans se concentrer uniquement sur le double module photo arrière. On peut ainsi découvrir non seulement les appareils photo, mais également les différentes mentions au dos du téléphone avec le logo Huawei ainsi que la mention de Leica, toujours partenaire du constructeur chinois. Le cliché permet également de découvrir le bouton de mise en veille ainsi que la barre de volume, trous deux présents sur le côté droit du téléphone.

Surtout, la photo dévoile un des coloris du Huawei P50, dans un rose particulièrement brillant. Il semble que Huawei ait repris le même système de revêtement type pailleté que le Honor 50 dévoilé officiellement en Chine au début du mois, alors même que les deux constructeurs sont désormais officiellement séparés après la revente d’Honor en novembre dernier.

Une présentation attendue à la fin du mois de juillet

Le Huawei P50 devrait être le premier smartphone du constructeur à profiter de son nouveau système d’exploitation, HarmonyOS, déjà utilisé sur ses montres Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro ainsi que sur les tablettes MatePad Pro 2021 et MatePad 11.

Du côté de la photo, on devrait retrouver, au dos, un premier module avec trois appareils et, en dessous, un appareil doté d’un objectif périscopique pour une très longue focale.

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les caractéristiques du Huawei P50. Certaines rumeurs évoquent la présence d’une puce Snapdragon 888. Il semble plus probable que le smartphone embarque une puce maison de Huawei, le Kirin 9000.

On devrait en savoir plus sur le Huawei P50 et le Huawei P50 Pro dans les prochaines semaines. Sa présentation officielle est en effet attendue pour la fin du mois de juillet.