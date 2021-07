Huawei planche lui aussi sur un smartphone avec une caméra sous l’écran

Huawei avait déposé une demande de brevet en 2015 pour des smartphones équipés d'une caméra sous l'écran. Ce n'est pas la première fois qu'on apprend que la marque travaille sur cette technologie, mais pour l'heure, aucun modèle de smartphone qui en serait équipé n'a été annoncé.

Les capteurs photo sous l’écran sur les smartphones, ça date d’avant la pandémie. Déjà en 2019, Oppo et Xiaomi avaient présenté des prototypes sans encoche. En début d’année, nous avons pu prendre quantité de selfies avec le premier smartphone équipé de cette technologie, le ZTE Axon 20 5G (spoiler : ça n’était pas encore totalement au point). D’après les rumeurs le Galaxy Z Fold 3 pourrait bien ne pas posséder de bulle non plus.

Une technologie à l’état de projet

On apprend aujourd’hui que Huawei aussi aurait commencé à réfléchir à une solution qui permettrait de débarrasser l’écran de toute distraction. Ce n’est pas la première fois qu’un tel projet chez Huawei fait parler de lui. Ce coup-ci, la demande de brevet déposée auprès de l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) date de 2015. On y voit un smartphone assez générique, si on se réfère à son bloc photo et son design général, mais qui possède tout de même un écran aux bordures extrêmement fines, qui permet de mettre en exergue l’absence de poinçon pour la caméra.

Pour aller plus loin

Huawei doit « oser dominer le monde » avec HarmonyOS estime le fondateur de la firme

Pour le reste, on distingue un écran plat, deux boutons sur le côté, un port USB-C et une entrée jack 3,5 mm sur le dessus.

Malgré plusieurs demandes de brevets déposées pour cette technologie, aucune date de sortie pour un smartphone Huawei sans encoche n’a été annoncée. On ne sait même pas si ces idées seront un jour concrétisées, car rappelons-le, l’existence d’un brevet n’est pas forcément synonyme d’une commercialisation.

On imagine aussi qu’entre la gestion de l’embargo américain encore en cours à ce jour et le lancement de HarmonyOS, la caméra sous l’écran pourrait bien ne pas être une priorité.