Attention Volkswagen, Tesla et Mercedes, la Hyundai Ioniq 6 peut parcourir jusqu’à 610 km

Hyundai a présenté les caractéristiques de sa voiture électrique Ioniq 6. Avec la grosse batterie, elle devrait pouvoir parcourir 610 km.

Attention VW, Tesla et Mercedes : la Hyundai Ioniq 6 a une autonomie de 610 kilomètres — avec une capacité de batterie de seulement 77,4 kilowattheures. Le constructeur automobile coréen a dévoilé les détails de sa nouvelle berline, et ça vaut le détour.

Un coefficient de traînée parmi les meilleurs

Lorsque Hyundai appelle son dernier véhicule électrique le « Electrified Streamliner« , on voit clair dans son jeu. Le coefficient de traînée de 0,21 souligne ce qui saute aux yeux à première vue, la Ioniq 6 a été conçue pour avoir une consommation très basse.

La silhouette de la berline de 4,85 mètres de long avec sa ligne de toit fortement inclinée ressemble à une Mercedes CLS. La jupe avant, qui rappelle davantage une voiture de sport avec ses séparateurs et ses volets, montre à quel point les préceptes de l’aérodynamisme sont prédominants dans le développement de la Ioniq 6.

Hyundai propose sa Ioniq 6 en plusieurs variantes. Vous aurez le choix entre une batterie de 53 kilowattheures, et une batterie de 77,4 kWh. Les deux capacités d’énergie peuvent être associés avec un moteur électrique pour la traction arrière ou avec la transmission intégrale.

Jusqu’à 610 km d’autonomie, un 0-100 km/h en 5,1 secondes

La version haut de gamme avec deux moteurs électriques et la grande batterie possède une puissance 239 kW / 325 ch, un couple de 605 newton mètres et franchit la barre des 100 km/h départ arrêté en 5,1 secondes.

Avec l’autonomie annoncée de 610 kilomètres WLTP, Hyundai surprend. C’est une autonomie que l’on a déjà vue, mais elle est généralement atteinte avec des batteries d’une capacité de 100 kWh ou plus. Concernant la version la moins onéreuse, elle profitera d’une batterie de 53 kWh, de la propulsion arrière et de pneus de 18 pouces au lieu de pneus de 20 pouces. D’après Electrek, deux niveaux de performances seraient proposés : N et N Line.

Lors de la charge, la Ioniq 6 utilise la technologie 800 volts de la plate-forme E-GMP. Sur une station de charge en courant continu de 350 kW, les batteries sont donc théoriquement chargées de 10 à 80 % en seulement 18 minutes. Le système maîtrise également le préconditionnement des batteries, comme chez Tesla. Comme pour les autres modèles fondés sur l’architecture E-GMP, vous pouvez par ailleurs faire alimenter un appareil externe par les propres batteries du véhicule.

Pas de niveau 3, mais le niveau 2 est bien là

Le véhicule électrique coréen ne maîtrise pas encore la conduite autonome de niveau 3 sur autoroute, mais il est conforme au niveau 2 et peut se garer en toute autonomie.

Pour aller plus loin

Voitures autonomes : quelles sont les différences entre les niveaux d’autonomie ?

Sinon, tout est à bord qui facilite la vie du conducteur : le régulateur de vitesse adaptatif inclus l’assistant de voie, l’assistant de carrefour permettant d’éviter les collisions lorsque les choses se corsent, et vous aurez aussi l’assistant de freinage d’urgence. Avec le niveau 2, quand le clignotant est activé, la voiture déclenche automatiquement le changement de voie, encore une fois, comme sur les Tesla.

Android Auto et Apple CarPlay

Quatre ports USB de type C et un port USB de type A sont là pour recharger les appareils mobiles des passagers. La voiture dispose d’un écran d’infodivertissement de 12 pouces et d’un cockpit numérique tout aussi grand.

Comme d’habitude avec toutes les voitures modernes, sauf chez Tesla, votre propre smartphone peut être intégré au système d’infodivertissement via Apple CarPlay ou Android Auto. Il y aura également les mises à jour OTA, qui se feront via Wi-Fi.

