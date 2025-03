580 000 km avec une seule batterie : ce conducteur prouve la longévité des voitures électriques

En Corée, un automobiliste a parcouru 580 000 kilomètres au volant d’une Hyundai Ioniq 5 équipée de sa batterie d’origine. De quoi démontrer une nouvelle fois la longévité des voitures électriques.

Hyundai Ioniq 5 // Source : 수와호수스와호수 sur YouTube

Les voitures électriques continuent de gagner du terrain. Après une année 2024 en demi-teinte, 2025 s’annonce sous de meilleurs auspices pour cette motorisation. Celle-ci a déjà vu ses immatriculations légèrement repartir à la hausse au mois de février en Europe. Et cela devrait encore durer selon les prévisions des spécialistes.

Une batterie très longue durée

Cependant, certains points inquiètent encore les automobilistes. Et parmi eux, plusieurs sont liés à la batterie. Outre la crainte de se retrouver à court d’autonomie ou de ne pas trouver de borne de recharge, les conducteurs ont peur d’autre chose. La durée de vie de l’accumulateur est en effet un point qui dissuade beaucoup de potentiels acheteurs, qui craignent de devoir le remplacer. Une crainte logique, quand on sait que ce dernier représente environ 40 % du prix total de la voiture.

Toutefois, un remplacement de batterie reste tout de même très rare, et cela a été prouvé à de nombreuses reprises par plusieurs études. Mais rien ne vaut des expériences réelles pour en avoir le cœur net. Et justement, voilà qu’un conducteur nous en fait la démonstration. Sur le groupe Facebook Mileage Impossible (Kilométrage impossible), un conducteur de Hyundai Ioniq 5 aurait parcouru plus de 360 000 miles avec sa batterie d’origine, soit 580 000 kilomètres.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Et l’automobiliste continue son chemin, puisqu’il atteint actuellement 666 255 km avec sa voiture électrique. Cependant, dans une vidéo publiée sur la chaîne coréenne 수와호수스와호수, on apprend que le Hyundai a remplacé gratuitement la batterie de la Ioniq 5 à 580 000 kilomètres. Et ce gratuitement. Une performance particulièrement impressionnante pour cet automobiliste, qui parcourt pas moins de 16 000 kilomètres par mois.

Néanmoins, tout n’est pas rose non plus. En effet, le site américain Electrek explique que certains composants liés à la batterie sont tout de même tombés en panne bien avant. C’est par exemple le cas de l’unité de charge intégrée, ce qui empêche donc la voiture de se brancher sur un chargeur secteur. Mais c’est tout. Bien évidemment, le propriétaire a également dû effectuer les entretiens nécessaires, comme le remplacement de certaines huiles ainsi que du liquide de frein.

Une nouvelle rassurante

Il faut également savoir que la batterie d’origine de la Hyundai Ioniq 5 de notre conducteur a conservé 87 % de sa capacité totale au moment d’être remplacée à 580 000 km, et ce alors que la voiture a été régulièrement rechargée sur des bornes rapides. Ce qui prouve une nouvelle fois que cette méthode de charge n’est pas particulièrement nocive. À condition cependant de respecter certaines règles, comme remplir la batterie seulement de 20 à 80 % dans la mesure du possible, comme nous l’avions expliqué.

Hyundai Ioniq 5 // Source : 수와호수스와호수 sur YouTube

Quoi qu’il en soit, cette performance devrait encore une fois rassurer les plus sceptiques. En 2024 déjà, nous vous avions également parlé d’un conducteur de Tesla Model S ayant roulé plus de 700 000 kilomètres avec sa batterie d’origine. Et là encore, la berline électrique est utilisée tous les jours de manière intensive. Et même le moteur électrique n’a pas été remplacé. Il faut dire que, contrairement à ce que beaucoup pensent, les voitures électriques vivent très longtemps.

Une étude avait même confirmé que la durée de vie des accumulateurs était plus longue en conditions réelles que lors des tests en laboratoire. De son côté, Tesla avait prouvé que la batterie d’une Model 3 ou d’une Model Y ne perd que 15 % de capacité après plus de 200 000 miles d’utilisation. Ce qui correspond à environ 321 860 kilomètres. Et c’est même encore mieux pour les Model S et Model X, qui ne perdent que 12 % pour le même kilométrage.