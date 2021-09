JBL lance de nouveaux écouteurs à réduction de bruit, pour les sportifs ou les petits budgets

JBL a présenté ce jeudi trois nouvelles paires d'écouteurs sans fil, les JBL Reflect Flow Pro, pour les sportifs, et les JBL Tune 130 et 230 NC, à moins de 100 euros.

Respectant son traditionnel calendrier et la date de la conférence que le constructeur organise généralement à l’IFA de Berlin, JBL a annoncé ce jeudi plusieurs nouveautés concernant sa gamme d’écouteurs sans fil. Le constructeur américain, déjà particulièrement prolixe sur le segment des écouteurs true wireless, a annoncé rien de moins que trois nouvelles références.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2021

Les premiers de ses écouteurs sont également les plus haut de gamme présentés ce mardi par JBL. Il s’agit des JBL Reflect Flow Pro. Comme leur nom ne l’indique pas, ils viennent compléter la gamme d’écouteurs sportifs du constructeur, aux côtés des JBL Reflect Mini NC ou des JBL Reflect Flow. Il s’agit en fait d’écouteurs intra-auriculaires dotés d’ailettes pour assurer le meilleur maintien possible dans l’oreille. Pour s’adapter au mieux à la morphologie, JBL propose par ailleurs trois paires d’embouts en silicone. Du côté des fonctionnalités, on va retrouver un système de réduction de bruit hybride avec trois microphones par écouteur, dont un placé au niveau du transducteur.

Outre les ailettes, les JBL Reflect Flow Pro assurent également leur aspect sportif par leur étanchéité IP68, un niveau de protection rarement proposé sur des écouteurs sans fil. Ils sont donc résistants non seulement à la pluie ou aux éclaboussures, mais également à l’immersion et peuvent être utilisés pour nager en piscine par exemple — à condition de ne pas plonger à plus de 5 mètres. Le boîtier en revanche n’est pas étanche.

Du côté de l’audio, JBL annonce des transducteurs de 6,8 mm de diamètre et une. Quant à la batterie, le constructeur indique que ses JBL Reflect Flow Pro pourront fonctionner pendant 8 heures avec la réduction de bruit active et que le boîtier permet d’ajouter 16 heures supplémentaires. Le boîtier est par ailleurs compatible avec la charge sans fil.

Des écouteurs à réduction de bruit à moins de 100 euros

En plus de ses écouteurs sportifs, JBL a également annoncé deux paires d’écouteurs bien plus accessibles, les JBL Tune 130 NC et JBL Tune 230 NC. Il s’agit d’écouteurs avec un design différent — les Tune 230 NC ont un format tige et les Tune 130 NC un format bouton — mais avec des caractéristiques très similaires. Dans les deux cas les écouteurs sont certifiés IPX4 contre les éclaboussures.

Les JBL Tune 130 NC // Source : JBL Les JBL Tune 230 NC // Source : JBL

Ils intègrent également de la réduction de bruit grâce à deux micros par écouteur, ainsi qu’une autonomie de 40 heures à l’aide du boîtier de recharge. Outre la différence de format, les JBL Tune 130 NC ont également des transducteurs plus larges, de 10 mm de diamètre, contre 5,8 mm pour les JBL Tune 230 NC.

Les écouteurs JBL Reflect Flow Pro seront proposés au prix de 179 euros tandis que les JBL Tune 130 NC et Tune 230 NC seront affichés à 99 euros.