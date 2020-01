JBL contre-attaque les AirPods d’Apple en cassant les prix au CES 2020

Lors du CES 2020, JBL a dévoilé de nouveaux écouteurs true wireless, les LIVE 300TWS et les TUNE220TWS, deux paires d'écouteurs proposées à moins de 150 dollars.

C’est ce mardi que le CES de Las Vegas ouvrira officiellement ses portes. Mais avant le top départ, les constructeurs multiplient déjà les annonces de nouveaux produits. C’est notamment le cas de JBL qui a d’ores et déjà présenté ses nouveaux écouteurs. Deux nouveaux modèles ont ainsi été dévoilés par la marque, rachetée en 2016 par Samsung, les JBL LIVE 300TWS et les JBL TUNE 220TWS.

Les écouteurs LIVE 300TWS de JBL sont clairement inspirés par ceux proposés par la maison-mère du groupe Harman Kardon, à savoir les Samsung Galaxy Buds. Ils proposent ainsi un format relativement similaire avec des écouteurs intra-auriculaires. Les écouteurs de JBL sont par ailleurs certifiés IPX5 — et donc résistants aux éclaboussures — et intègrent les assistants vocaux de Google et d’Amazon. JBL annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 6 heures pour ses LIVE 300TWS, avec 14 heures supplémentaires grâce au boîtier de recharge. Celui-ci se recharge en USB-C mais malheureusement pas sans fil.

Le constructeur a également dévoilé au CES ses nouveaux JBL TUNE 220TWS. Si les LIVE 300TWS rappellent les Galaxy Buds, les TUNE 220TWS ont quant à eux une tige qui fait penser aux AirPods d’Apple. Ils profitent de driver de 12,5 mm et sont surtout destinés aux appels. JBL annonce une autonomie de 16 heures pour le boîtier de recharge, et d’un total de 19 heures, ce qui porte donc l’autonomie des écouteurs en eux-mêmes à 3 heures.

Les écouteurs JBL LIVE 300TWS seront disponibles au printemps au prix annoncé de 150 dollars, soit 134 euros HT. Les JBL TUNE 220TWS seront quant à eux proposés à 100 dollars, soit 90 euros HT, toujours au printemps.