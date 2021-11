La Kia EV6 détrône la Tesla Model 3 grâce à l’une de ses capacités

Tesla est souvent cité comme la référence du secteur, cependant Kia a fait mieux grâce à son EV6 dans au moins un des domaines clés.

Si Tesla est aussi populaire dans le secteur des voitures électriques, ce n’est pas pour rien. Le constructeur américain est en avance dans de nombreux domaines : les spécialistes citent souvent l’excellent rendement énergétique de ses voitures par rapport à ses concurrents.

La concurrence a pris du temps à réagir, néanmoins plusieurs fabricants relèvent avec brio le défi proposé par Elon Musk. Parmi elles, les deux entreprises sud-coréennes, Hyundai et Kia, ont conçu une nouvelle plateforme e-GMP qui est la base des Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6.

Kia fait enregistrer un record dans le livre Guinness des records

Kia a décidé de battre un record de Tesla sur ses propres terres. L’objectif était de traverser les États-Unis de New York à Los Angeles. C’est un parcours de 4 634 kilomètres au total et une version simplifiée de la Cannonball (oui oui comme le film) : cette célèbre course américaine consiste à traverser en large les États-Unis, du Red Ball Garage de New York au Portofino Hotel de Los Angeles.

La Kia EV6, qui a été testée sur Frandroid, possède jusqu’à 528 km d’autonomie WLTP. De plus, côté recharge, la haute tension de 800 volts du système (comme la Porsche Taycan, s’il vous plaît) offre des vitesses de recharge imbattables à condition de trouver une borne capable d’envoyer une puissance de 350 kW DC… Ce qui signifie que tant sur le réseau Ionity (dont la marque est partenaire) que sur le réseau Tesla (qui s’ouvrira prochainement aux autres marques), la Kia EV6 est capable de récupérer 80 % de charge en seulement 20 minutes.

Cette capacité de charge a été l’une des armes qui a permis à Kia d’exploser un record de Tesla… un record homologué par le Guinness World Records. La Kia EV6 a fait la traversée des États-Unis avec un temps de charge total de 7 heures et 10 minutes contre 12 heures et 48 minutes pour Tesla. Grâce à sa vitesse de charge, les pauses ont duré 20 minutes en moyenne.

Concernant le temps de voyage, l’EV6 n’aura pas battu la meilleure voiture électrique : la Porsche Taycan 4S qui a bouclé le voyage en 44 heures et 26 kilomètres, contre 45 heures et 16 minutes pour la Model 3 de Tesla. Cependant, l’EV6 de Kia a, au moins, brillé dans un des domaines clés.

