Le spécialiste de la photo Leica dévoile son deuxième smartphone au look de boitier photo

Leica se fait plaisir et dévoile un téléphone très bien équipé en partenariat avec Sharp pour mettre en avant son savoir-faire.

Leica, en plus de s’associer avec des marques de smartphones comme Xiaomi ou Huawei, a décidé de se lancer à son tour dans l’aventure des téléphones. L’entreprise avait déjà lancé un premier téléphone, le Leica Leitz, il s’agit donc ici du Leica Leitz 2, tout simplement, présenté par GSM Arena.

Fort de son savoir-faire en photographie, Leica insiste évidemment sur la photo avec un module protubérant que l’on peut même cacher à l’aide d’un capuchon en métal.

Pour le reste, le design du téléphone s’inspire du Sharp Aquos R7 en renforçant un peu les tranches à l’aide de métal.

Un écran 240 Hz

Comme il s’agit davantage d’un concept phone que d’un produit grand public destiné à être acheté, on sent que Leica s’est lâché sur les capacités. On trouve par exemple un écran 6,6 pouces IGZO Oled de 2730 x 1260 pixels, mais surtout avec un taux de rafraîchissement digne d’un moniteur gaming puisqu’il affiche 240 Hz (oui) au compteur.

En photo, Leica oblige, on trouve un capteur de type un pouce avec définition 47 mégapixels. L’objectif est un Leica Summicron à sept lens, avec ouverture de F/1,9 et une longueur focale de 19 mm. Le second capteur dédié aux portraits ne possède que 1,9 million de pixels. Sous le capot, on trouve le classique Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et une grosse batterie de 5000 mAh.

Le téléphone sera vendu au Japon uniquement à partir du 18 novembre 2022 pour la modique somme de 225 360 yens, soit 1570 euros environ HT.

