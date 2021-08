Lenovo lancerait bientôt une tablette concurrente de la Galaxy Tab S7+

Repérée dans des listings de la plateforme Google Play Console, dédiée aux développeurs de jeux et d'applications, la Tab P12 Pro devrait arriver prochainement chez Lenovo avec une fiche technique suffisante pour titiller l'excellente Galaxy Tab S7+ de Samsung

Alors que la pandémie et les différentes phases de confinement ont fortement aidé les ventes de tablettes ces derniers mois, Lenovo souhaite tirer parti de cette bonne dynamique en regarnissant son offre d’ardoises Android. Comme le rappelle Android Police, cela passait récemment par l’introduction en Chine d’une nouvelle Yoga Tab Pro. Un modèle faisant à la fois office de tablette tactile et de moniteur portatif, grâce à une entrée HDMI intégrée (pour y connecter une console de jeu, par exemple).

Cette semaine, on apprend que Lenovo serait en passe de lancer une ardoise Android supplémentaire, sur le haut de gamme cette fois : la Tab P12 Pro. Aperçue par le site spécialisé MySmartPrice dans des registres du Google Play Console, cette nouvelle tablette serait suffisamment armée pour concurrencer la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Une chouette alternative à l’iPad Pro que nous testions en fin d’année dernière.

Un grand écran OLED 2K accompagné d’une puce Snapdragon puissante sous le capot

Par essence incomplètes et parcellaires, les informations en fuite nous brossent quand même à grands traits la fiche technique de cette Lenovo Tab P12 Pro. On y trouverait notamment un écran OLED 2K (2560 par 1600 pixels) et un SoC Snapdragon 888 couplé à 8 Go de mémoire vive. Il s’agirait là d’une belle montée en gamme par rapport à la précédente version de la tablette (Tab P11 Pro), qui se contentait pour sa part d’un Snapdragon 730G, efficace, mais nettement moins rapide. Sans surprise, la Tab P12 Pro serait pour le reste animée par Android 11. On apprend enfin de MySmartPrice que la tablette a aussi été certifiée en Russie il y a quelques semaines. De quoi préfigurer un lancement prochain.

Si Lenovo choisit de lancer sa Tab P12 Pro à un tarif attractif, il pourrait offrir une troisième voie intéressante entre la Samsung Galaxy Tab S7 Plus et les derniers iPad Pro. On pourrait aussi citer la nouvelle MatePad Pro en alternative, mais cette dernière reste très bridée par son logiciel HarmonyOS et les sanctions américaines imposées à Huawei.