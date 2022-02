Lenovo IdeaPad Flex 5 et 5i : des PC portables nouvelle génération et abordables

Il n'y en a pas que pour le haut de gamme ! Au MWC 2022, Lenovo dévoile une gamme de PC portables bien plus abordable, et pourtant plutôt performant sur le papier.

Les PC à plus de 1000 ou 2000 euros, c’est intéressant pour se rincer l’œil et voir dans quelle direction vont évoluer les technologies, mais ce n’est pas vraiment ce que l’on va acheter la plupart du temps. Au MWC 2022, Lenovo dévoile une gamme de PC portables bien plus accessibles, et pourtant plutôt performants.

Lenovo IdeaPad Flex 5

Proposé en 14 ou en 16 pouces, le Lenovo IdeaPad Flex 5 est une machine reposant sur une plateforme AMD Ryzen 7 5700U sans puce graphique dédiée. Elle sera proposée avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 1 To de stockage SSD PCie.

L’écran n’est pas en reste puisqu’il s’agit d’un LCD IPS au format 16:10 avec une couverture à 100 % du spectre sRGB, le minimum en 2022, avec une définition Full HD ou QHD selon les configurations.

La connectique est plutôt généreuse : 1 port USB4 Type-C, deux ports USB 3.2 Gen 1, 1 port HDMI 1.4b, 1 lecteur de carte SD, un port jack et un connecteur d’alimentation.

Lenovo propose en option un stylet, car comme le nom Flex le suggère, il est possible de transformer le PC en tablette en retournant le clavier.

Lenovo IdeaPad Flex 5i

La petite lettre « i » dans le nom de ce modèle désigne l’association de Lenovo avec Intel. On reprend dans les grandes lignes la même machine, mais un peu mieux dotée. L’intérieur de la machine sera donc animé par un processeur Intel Core de 12e génération qui pourra monter jusqu’à un Intel Core i7-1255U.

Parmi les autres différences, Lenovo propose un écran OLED 100 % DCI-P3 sur la version 14 pouces (en option), la connectique troque l’USB 4 pour un Thunderbolt 4 et les ports USB 3.2 Gen 1 pour des ports USB 3.2 Gen 2.

Des prix accessibles

Le plus intéressant dans ces nouvelles références annoncées par Lenovo c’est une gamme de prix qui se veut accessible.

Lenovo IdeaPad Flex 5i 14 pouces : 499 euros (sortie en juin 2022) ;

Lenovo IdeaPad Flex 5 14 pouces : 549 euros (sortie en mai 2022) ;

Lenovo IdeaPad Flex 5i 16 pouces : 699 euros (sortie en juin 2022) ;

Lenovo IdeaPad Flex 5 16 pouces : 699 euros (sortie en mai 2022).

C’est assez rare pour le noter, mais les configurations Intel seront donc au même prix ou moins cher que les versions AMD. Reste à savoir dans le détail quel écran, stockage et mémoire vive seront proposés à ces prix.

