LG espère ressusciter les téléviseurs incurvés, mais OLED cette fois-ci

LG Display conçoit des dalles OLED pour une grande partie du marché du téléviseur. Sony, Philips, Toshiba, Hisense... le CES est toujours l'occasion de montrer ce dont est capable cette branche du groupe coréen. En 2022, l'OLED va prendre différentes formes.

Ce que vous avez au-dessus se nomme le Virtual Ride, c’est un un vélo stationnaire d’intérieur futuriste avec trois écrans OLED verticaux de 55 pouces devant et au-dessus. Les écrans se réunissent pour former un grand écran incurvé qui offre une vue immersive à la fois vers l’avant et au-dessus.

L’écran qui se plie pour créer le plafond au-dessus du cycliste a un rayon de courbure qui atteint 500R, ou un rayon de 500 mm si vous préférez. L’objectif ici est de prouver que LG Display possède une technologie d’avenir capable de répondre aux besoins les plus fantaisistes possibles.

Le Media Chair, parfait pour les visio relax

Un autre nouveau concept présenté par LG Display au CES 2022 est le Media Chair, c’est un appareil de relaxation combinant parfaitement un écran TV OLED de 55 pouces avec un fauteuil inclinable qui semble extrêmement confortable.

L’écran dispose d’un rayon de courbure de 1 500R. Pour rappel, les écrans Samsung Odyssey ont un angle de courbure de 1 000R, mais ce sont des écrans pour PC.

Cet écran intègre également la nouvelle technologie Cinematic Sound OLED (CSO), qui permet à l’écran de vibrer pour produire son propre son sans l’utilisation d’appareils externes.

