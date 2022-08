Ces écouteurs LG reprennent la meilleure fonction des AirPods 3 d’Apple

LG dévoile deux nouvelles paires d'écouteurs sans fil. Ils intègrent les dernières technologies en date et notamment l'une des meilleures fonctions des AirPods 3 d'Apple : l'audio spatial 3D.

LG n’est peut-être plus l’acteur du monde mobile qu’il était autrefois avec ses smartphones premium, mais la marque coréenne souhaite toujours vous accompagner partout avec ses écouteurs.

Jusque-là, on ne peut pas dire que l’on a été convaincu, par les écouteurs LG, mais leurs nouveaux écouteurs pourraient changer la donne. La firme dévoile ce matin ses écouteurs LG Tone Free T90, ses nouveaux écouteurs haut de gamme.

Ils sont proposés avec un boitier rechargeable proposant un nettoyage antibactérien par UV.

Audio 3D et suppression de bruits

Avec ses nouveaux écouteurs Tone 90, LG promet d’avoir revu en profondeur le design et la qualité audio. La marque avance notamment des nouveaux drivers plus large, pour des graves de meilleure qualité, l’utilisation de meilleurs matériaux pour réduire les vibrations et améliorer la dynamique sonore.

Surtout, LG met en avant les mérites de la certification Dolby Head Tracking qui doit permettre, à l’instar des écouteurs AirPods 3 d’Apple, de proposer un vrai son spatialisé. L’utilisateur doit toujours avoir l’impression d’être au centre de la scène sonore. Les LG T90 Tone sont les premiers à bénéficier de cette certification « sur tous les appareils et avec tous les types de contenu ». Les Galaxy Buds Pro de Samsung avaient en effet déjà eu le droit au label Dolby Head Tracking, mais le mode audio 360 était limité aux appareils Samsung Galaxy.

Le fabricant s’est également associé avec Qualcomm pour suivre le cahier des charges de la marque Qualcomm Snapdragon Sound, censé garantir plus d’autonomie, une latence réduite et une meilleure qualité sonore. L’autonomie est annoncée à 9 heures pour les écouteurs et jusqu’à 20 heures avec le boitier, toujours sans suppression du bruit.

La suppression de bruit active est également de la partie sur cette paire d’écouteurs qui souhaite cocher toutes les cases d’une bonne paire haut de gamme en 2022.

LG Tone Free Fit: pour le sport

LG dévoile aussi des écouteurs pensés pour les activités sportives et un peu moins pour la qualité de l’expérience audio : les LG Tone Free Fit. Le design des écouteurs est retravaillé pour mieux tenir dans l’oreille même pendant des sessions d’exercices intenses.

L’autonomie des LG Tone Free Fit est donnée pour 10 heures, jusqu’à 30 heures avec la recharge proposée par le boitier. Les écouteurs LG Tone Free Fit TF8 peuvent se connecter aux tapis de course proposant une connexion LG Plug & Wireless.

La nouvelle gamme d’écouteurs LG Tone sera proposée à partir de la fin du mois d’août. LG n’a pas annoncé de grille de prix pour le moment. Il faudra peut-être attendre l’IFA pour en savoir plus.

