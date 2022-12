LG M3 : vers une nouvelle gamme de TV parfaite pour une accroche murale ?

LG préparerait une nouvelle gamme de téléviseurs : la série M. Celle-ci reprendrait les forces de la série G, mais avec l'équivalent du boitier One Connect de Samsung.

Le CES 2023 approche à grands pas ! Le salon de Las Vegas est de retour et, avec lui, son lot d’annonces en tout genre. On sait déjà par exemple que Nvidia compte y dévoiler sa prochaine carte graphique, mais il y a aussi un certain nombre de nouveautés à attendre du côté de chez LG.

De nouveaux téléviseurs LG

La grand-messe américaine est généralement le théâtre de l’annonce des nouveaux modèles de téléviseurs LG. On y découvre entre autres les séries G et C, fers de lance de la marque et cette année le LG G3 s’annonce déjà très prometteur. Selon AVCesar, on pourrait néanmoins s’attendre à une surprise supplémentaire lors de cette édition.

Le média spécialisé affirme connaître l’existence d’une nouvelle gamme du constructeur coréen : la série M. Celle-ci se déclinerait en 2023 en trois versions : le LG OLED 77M3, le LG OLED 83M3 et le LG OLED 97M3, trois écrans dotés d’une diagonale respective de 77 pouces (195 cm), 83 pouces (210 cm) et 97 pouces (246 cm).

Un concurrent du Samsung One Connect

La grande particularité de cette nouvelle gamme serait, toujours d’après AVCesar, la présence d’une connectique déportée dans un boitier sans fil. Cela permet, à l’instar du boitier One Connect présent sur certains modèles de TV Samsung, de réduire grandement le nombre de câbles à faire passer dans une goulotte lorsque le téléviseur est accroché au mur. Une partie de l’électronique se trouvant dans un boitier externe, cela permet généralement d’affiner le téléviseur.

Ici, le design devrait cependant rester identique à celui des LG G3. Mais, attention : le M3 ne devrait pas profiter de la principale nouveauté du G3 ! Contrairement à ce dernier, le LG M3 serait dépourvu de la technologie MLA (Micro Lenses Array) permettant de pousser sa luminosité. Notons toutefois que les rumeurs évoquent que cette nouveauté serait limitée aux modèles 55, 65 et 77 pouces sur le LG G3. Les modèles de 83 et 97 pouces seraient donc semblables d’une gamme à l’autre.

Rendez-vous début janvier pour découvrir toutes les nouveautés du CES, sur le site de Frandroid, bien sûr, mais aussi sur YouTube et Twitch.

