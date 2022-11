Nvidia : sa prochaine carte graphique a déjà sa date de présentation

Nvidia a annoncé tenir le 3 janvier prochain un évènement GeForce. La firme se montre pour l'instant pudique sur ce qu'elle compte y montrer, mais personne n'est vraiment dupe : il devrait y être question de la RTX 4070 Ti... et potentiellement des RTX 4000 mobiles pour PC portables.

C’était pressenti, c’est maintenant officiel, Nvidia tiendra bien le 3 janvier prochain un évènement GeForce « spécial » en amont du CES 2023, qui ouvrira ses portes le 5 janvier. Annoncé par le biais d’un communiqué de presse, cet évènement sera organisé une nouvelle fois de manière virtuelle, le 3 janvier 2023 à 17 heures (heure de Paris). On apprend toutefois que Nvidia sera quand même sur le salon pour y présenter, physiquement cette fois, les produits annoncés durant l’évènement.

« Si vous prévoyez de participer au CES en personne, nous vous invitons à découvrir notre suite Gaming installée à l’hôtel Cosmopolitan lors du CES 2023. Nous y présenterons les dernières technologies, produits et logiciels de GeForce et GeForce Now » détaille Nvidia dans son communiqué.

Une RTX 4070 Ti dans les cartons ?

À ce stade la firme de Jensen Huang ne nous en dit pas beaucoup plus, mais si les canaux officiels restent pour l’instant pudiques, les rumeurs nous orientent quant à elles depuis plusieurs semaines vers le lancement d’une RTX 4070 Ti en début d’année prochaine. Très récemment, une annonce le 3 janvier avait même été évoquée pour cette nouvelle carte. Cette piste est aujourd’hui solidement étayée par la tenue désormais officielle d’un évènement Nvidia sur cette même journée.

Rappelons que cette RTX 4070 Ti devrait reprendre plusieurs éléments de la RTX 4080 12 Go annulée.

En marge de cette nouvelle RTX de bureau, Nvidia profitera aussi probablement de l’évènement pour donner le coup d’envoi de ses RTX 4000 mobiles, pour PC portables. On s’attend en effet à ce que les principaux constructeurs de PC portables gaming dévoilent sur le CES des modèles couplant justement ces nouvelles cartes graphiques dédiées aux derniers processeurs mobiles d’AMD et Intel : en l’occurrence les puces Ryzen 7000 « Dragon Range » et les processeurs Core de 13e génération « Raptor Lake-HX ».

Nvidia devrait enfin profiter de sa conférence du 3 janvier pour aborder la question logicielle de ses solutions GeForce, et même éventuellement annoncer de nouveaux jeux compatibles avec la technologie de super échantillonnage DLSS 3.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.