LG se prépare à lancer son nouveau flagship : le G8X ThinQ. Son design a fuité et nous permet de découvrir une encoche plus petite que sur son prédécesseur et un double capteur photo, classique chez le coréen.

LG continue d’étendre sa gamme de smartphones. Sortie en février dernier, le G8 ThinQ semble déjà avoir son successeur dans les tuyaux avec le G8X ThinQ.

Son design a fuité et on peut donc comparer avec ce que LG a pu produire auparavant.

Capteur d’empreintes sous l’écran

Sur ces images d’OnLeaks et de Pricebaba, le G8X ThinQ possède plusieurs différences avec son grand frère. On remarque déjà une encoche plus petite, ici, on en aura une en forme de goutte d’eau avec uniquement le capteur photo avant. On dit donc au revoir au capteur ToF qui permettait de détecter les mouvements de la main pour gérer certaines actions sur le smartphone.

On peut souligner aussi l’absence à l’arrière du capteur d’empreintes ce qui peut pointer vers un déplacement de celui-ci sous l’écran comme sur de plus en plus de smartphones haut de gamme comme le Samsung Galaxy S10 ou le OnePlus 7 Pro.

LG reste fidèle aussi à sa configuration photo avec un double capteur à l’arrière, mais aussi à d’autres principes comme la présence d’un port jack 3,5mm. À côté de ce port se trouvent un port USB-C et une grille de haut-parleur. Sur le côté, on a toujours le bouton dédié à Google Assistant.

Nous ne savons pas encore ce que sera sa fiche technique, mais on peut imaginer un processeur Snapdragon 855 ou 855 Plus avec 6 ou 8 Go de mémoire vive. Il faudra attendre d’autres fuites pour en savoir plus sur ce futur flagship coréen.