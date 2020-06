Les smartphones LG de retour officieusement en France grâce à Amazon

Il est possible d'acheter des smartphones LG en France. Étonnant, sachant que la division mobile de LG Electronics France a cessé de commercialiser ses modèles depuis plusieurs mois.

Si vous avez été faire un tour dans certains pays européens, comme l’Italie et l’Espagne, en Asie ou encore en Amérique du Nord, vous savez que LG continue à commercialiser des smartphones. La France est l’un des seuls pays où LG a décidé de fermer sa division mobile jusqu’à nouvel ordre. C’est pour cette raison que l’on vous parle très peu des smartphones LG, à l’exception des grosses annonces comme le LG Velvet.

Des smartphones LG vendus en France

Ce qui est surprenant est qu’il est possible d’acheter depuis quelques jours des smartphones LG en France. Où ? Sur Amazon France, plusieurs modèles sont disponibles y compris le LG G8s ThinQ. Ce smartphone est un haut de gamme de 2019, qui ressemble beaucoup au LG G8 ThinQ. Avec un Qualcomm Snapdragon 855, le modèle S offre un écran OLED plus grand, 6,21 pouces au ratio 18,7:9 à la définition Full HD+ de 2 248 x 1 080 pixels. Comme vous pouvez le voir, l’encoche est très large, comme les iPhone, elle abrite deux capteurs à l’avant : un de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur Time of Flight (ToF) baptisé « Z Camera » par la marque. Il s’agit d’un système de déverrouillage facial comme Face ID. Ce capteur ToF sert également à Air Motion, la technologie qui permet de commander son téléphone par des gestes (comme le Pixel 4). Un smartphone Android très complet, avec la charge rapide et sans fil, le capteur d’empreintes digitales est au dos à côté des trois caméras.

Il est vendu un peu de moins de 400 euros, un prix correct, avec livraison gratuite par Amazon. Ce n’est pas la seule référence que l’on trouve chez Amazon, il y a aussi le LG G8x ThinQ avec ses deux écrans, ainsi que de l’entrée de gamme comme le K40S. Certaines références sont issues de place de marché, d’autres sont bel et bien vendues par Amazon. Si vous êtes intéressés par le G8s, sachez que c’est un smartphone relativement bien noté par les médias spécialisés, il peut être une alternative à certains haut de gamme de l’année comme le Huawei P30 ou encore le Samsung Galaxy S10.

Un retour de LG en France ? Pas vraiment…

Nous avons contacté LG France qui nous confirme que la vente de ces smartphones sur Amazon France n’est pas liée à la réouverture de la division mobile. Il s’agit d’une conséquence de la réorganisation du fonctionnement des entrepôts d’Amazon suite à la fermeture des entrepôts français pendant le confinement. Amazon a continué à livrer ses clients français via les entrepôts européens, y compris ceux en Italie et en Espagne où LG vend encore des smartphones. Cela explique le fait que l’on se retrouve avec des smartphones LG sur Amazon France.