Cette simili Nintendo Switch dédiée au cloud gaming sortira bien en France

D'après le compte Twitter officiel de la marque, la date de sortie de la Logitech G Cloud en France sera annoncée « très bientôt ». Pour rappel, il s'agit d'une console inspirée du format Nintendo Switch et tournée vers le cloud gaming.

La Logitech G Cloud (que nous avons pu testée) avait marqué les esprits. Cette console à la sauce Nintendo Switch a la particularité d’être axée sur le cloud gaming et tourner sous Android. Elle peut notamment être vue comme une concurrente de Steam Deck qui a également beaucoup attiré les regards. Or, jusqu’à présent, elle n’était pas officiellement disponible en France.

Une sortie en France pour « très bientôt »

Les choses pourraient changer si l’on en croit le compte officiel de Logitech G France. En réponse à un message sur Twitter demandant à Frandroid s’il était possible d’acheter la G Cloud en France, la marque affirme qu’elle va annoncer « la date de sortie très bientôt ».

Reste connecté, on annonce la date de sortie très bientôt 🔥 — Logitech G France (@LogitechGFrance) March 30, 2023

À l’heure actuelle, il n’est pas possible d’élaborer des suppositions sur la date exacte de la disponibilité en France. Le message de Logitech G est tout de même prometteur et fait bien comprendre qu’on ne devrait pas avoir à patienter bien longtemps.

Rappelons que, lors de notre test de la Logitech G Cloud, nous avions apprécié le confort de prise en main et salué le format bien adapté au cloud gaming. L’autonomie était également citée parmi les points forts. En revanche, nous regrettions un prix (en dollars américains) trop élevé, un écran perfectible, l’absence de puce Wi-Fi 6E ou 5G et des contrôles à améliorer.

