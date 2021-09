Marshall Motif ANC et Minor III : deux paires d’écouteurs sans fil très rock’n’roll

Marshall a présenté deux nouvelles paires d'écouteurs sans fil afin de compléter sa gamme avec des Minor III à 129 euros et des Motif ANC à 199 euros.

Marshall n’est pas un complet inconnu dans le domaine des écouteurs sans fil. Il y a quelques mois, le constructeur lançait ses Marshall Mode II, des écouteurs à l’autonomie plutôt légère, mais avec une excellente qualité audio et une compatibilité avec le codec Bluetooth aptX. Néanmoins, les précé&dents écouteurs de la marque étaient tout de même proposés à 180 euros.

Pour faire face à un marché toujours plus agressif sur les écouteurs sans fil, Marshall a annoncé ce mercredi le lancement de deux nouvelles paires d’écouteurs true wireless, les Marshall Minor III et les Marshall Motif ANC, proposés respectivement à 129 et 199 euros.

Comme leur nom l’indique, les Marshall Minor III font suite aux Minor II, des écouteurs lancés en 2018, déjà Bluetooth, mais avec un câble qui permettait de relier un écouteur à l’autre. Pour cette troisième version, la marque britannique a donc décidé de passer au format true wireless. On a donc droit à des écouteurs au format tige rappelant les AirPods, avec d’ailleurs un design ouvert qui saura ravir les plus réfractaires aux intra-auriculaires. Du côté des caractéristiques, on va retrouver de larges transducteurs dynamiques de 12 mm de diamètre, une autonomie de cinq heures avec les écouteurs seuls — 25 heures avec le boîtier — et une recharge de l’étui en USB-C ou sans fil grâce à la compatibilité Qi. Côté étanchéité, Marshall a certifié ses Minor III IPX4, ce qui signifie donc qu’ils sont résistants aux éclaboussures et donc à la pluie ou la transpiration.

Des écouteurs Marshall Motif ANC à réduction de bruit

De leur côté, les Marshall Motif ANC se positionnent comme le haut de gamme du constructeur. Comme leur nom l’indique, on va retrouver une fonction de réduction active du bruit (ANC) qui va s’appuyer notamment sur l’isolation passive due au format intra-auriculaire des écouteurs et à leurs embouts en silicone, mais également aux micros intégrés. Marshall permet également de régler le niveau de la réduction de bruit et propose également un mode transparent.

Pour la partie audio, les Motif ANC s’appuient sur des transducteurs de 6 mm de diamètre. Un égaliseur est également proposé dans l’application Marshall pour gérer la signature sonore des écouteurs selon ses goûts ou le type de musique écouté. Les Marshall Motif ANC profitent d’une autonomie de 4h30 avec réduction active du bruit qui peut être prolongée de 20 heures grâce au boîtier de charge. Comme pour les Minor III, celui-ci peut être chargé en USB-C ou par induction. Enfin, concernant l’étanchéité, les Motif ANC font un peu mieux avec une certification IPX5 qui va protéger encore mieux contre les éclaboussures.

Les Marshall Motif ANC seront proposés dans le commerce au prix de 199 euros tandis que les Marshall Minor II seront disponibles à 129 euros. Ils viennent donc se confronter au marché de plus en plus chargé des écouteurs à moins de 150 euros.