Les TV Oled de Philips et Sony misent sur de nouvelles puces pour passer « à un niveau supérieur »

À l'occasion du CES 2023, MediaTek a annoncé une véritable invasion de ses puces au sein des téléviseurs Oled de Philips. Tous les modèles 2023 du constructeur seront en effet équipés de puces Pentonic. Dans une moindre mesure, Sony doit aussi annoncer des modèles équipés de SoC MediaTek Pentonic plus tard cette année.

Pentonic 2000, 1000 et 700. Ce sont les trois références de puces que MediaTek devrait déployer en 2023 sur toute une bordée de téléviseurs Philips et Sony. Conçues en collaboration avec l’Américain Portrait Display, spécialiste de la calibration d’écrans, certaines de ces puces vont notamment intégrer l’ensemble des téléviseurs Oled lancés par Philips en 2023, et s’installer à bord d’au moins une partie des téléviseurs Sony attendus plus tard cette année. Dans l’immédiat, le constructeur nippon garde toutefois le secret sur ses téléviseurs 2023, ce qui nous empêche encore de savoir quels modèles seront concernés.

Pour ce qui est de Philips, on sait que la marque utilisera principalement des SoC Pentonic 1000, les plus adaptés pour les modèles 4K dotés de quatre ports HDMI 2.1 (les Pentonic 2000 étant dessinés aux modèles 8K). À ce stade, on ignore toutefois si Philips installera aussi des puces MediaTek dans ses références LCD millésime 2023 ou seulement sur ses téléviseurs Oled, souligne FlatPanelsHD.

MediaTek et Calman se frayent un chemin chez Philips et Sony

« Toutes les séries de téléviseurs Oled Philips lancées en 2023 atteindront un niveau exceptionnel de performances d’image haute qualité grâce à Calman Ready et MediaTek Pentonic 1000 », commente Philips. Sony, pour sa part, se montre forcément un peu plus évasif et insiste plutôt sur les perspectives offertes par son partenariat avec le tandem MediaTek / Portrait Display en matière d’étalonnage.

« Concevoir des téléviseurs qui transmettent fidèlement l’intention du créateur est notre passion. En plus des algorithmes de traitement d’image intégrés de Sony, notre collaboration stratégique avec Portrait Displays et MediaTek nous permet de faire passer l’expérience visuelle de nos Smart TV à un niveau supérieur. Grâce à un étalonnage précis des couleurs, les clients peuvent profiter des films et des émissions de télévision exactement comme ils sont censés être vus », explique Sony.

On notera toutefois que l’utilisation de puces MediaTek n’est pas tout à fait une première pour Sony et Philips puisque les deux marques en exploitent déjà pour une partie de leurs modèles actuels sous Android TV et Google TV.

Quant au partenariat entre MediaTek et Portrait Display, il bénéficiera surtout aux constructeurs, aux spécialistes de l’étalonnage et aux utilisateurs disposant du bon équipement. Ces derniers pourront en effet se connecter directement au logiciel Calman afin d’exécuter des étalonnages automatisés pour les contenus en SDR et HDR. Une bonne chose pour les téléviseurs de Sony et Philips, certes, mais qui devrait surtout profiter aux utilisateurs les plus avancés.

