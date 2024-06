Les PC à l’IA sont encore très chers mais cela ne devrait pas durer

Windows commence tout juste à prendre au sérieux la plateforme ARM avec ses PC Copilot+. Cela n’empêche pas certains constructeurs de déjà travailler à rendre ces machines moins chères.

Si vous suivez le monde mobile de près, il est fort probable que vous connaissiez le nom de Mediatek. L’entreprise taïwanaise construit des processeurs ARM pour tout un tas de smartphones et fait directement concurrence au géant Qualcomm. Et si jusque là, la marque se limitait quasi exclusivement au marché des smartphones, elle fourbit actuellement ses armes pour s’attaquer au secteur des PC portables.Comme l’a révélé l’agence de presse Reuters, le fabricant de semi-conducteurs travaille actuellement à la construction de processeurs destinés à être intégré dans des machines Windows. Le but est bien évidemment d’aller titiller Qualcomm qui, pour le moment, est le seul allié de Microsoft dans la course à la construction de machines ARM.

Des PC à l’IA bientôt moins chers ?

Les PC Copilot+ attendus pour le 18 juin prochain tournent en effet tous avec une puce Snapdragon Elite X. Et pour cause, Microsoft et Qualcomm ont en réalité un contrat d’exclusivité pour la construction de PC sous puces ARM. Signé en 2021, ce dernier expirera début 2025, raison pour laquelle Mediatek est désormais dans les starting-blocks.

Historiquement, MediaTek s’est souvent illustré grâce à des processeurs moins haut de gamme que ceux de Qualcomm et qui trouvent donc logiquement leur place sur des téléphones moins chers. Si la marque continue sur cette lancée, cela pourrait permettre au secteur des PC sous ARM d’afficher des prix plus acceptables dès 2025. Aucune information n’a encore fuité sur une certification « Copilot+ » de ces processeurs par Microsoft, mais l’entreprise de Redmond a tout intérêt à stimuler la compétition sur ce marché afin de démocratiser le plus rapidement possible l’expérience Windows sous ARM.

Nvidia, MediaTek et AMD se préparent

L’offensive de MediaTek dans le monde des PC pourrait d’ailleurs prendre plusieurs formes. Reuters donne du crédit à la rumeur comme quoi Nvidia est actuellement en pourparler avec Mediatek pour utiliser certains de ses processeurs dans des puces ARM maison. L’agence de presse affirme aussi qu’AMD est sur les rangs pour concurrence Qualcomm aussi.

Si l’arrivée de MediaTek dans le monde des PC ARM fera sûrement moins de bruit que le partenariat Qualcomm/Microsoft, elle pourrait bien signer le vrai départ de l’offensive contre les puces Apple Silicon. Le prix des machines Windows Copilot+ risque d’être un facteur déterminant dans la transition, réussie ou non, de Microsoft vers cette nouvelle plateforme après des décennies de domination du modèle Intel x86.

