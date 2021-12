Smart Forfour EQ : clap de fin pour la petite citadine électrique

Après plusieurs années de bons et loyaux services, la citadine électrique Smart Forfour EQ appartient désormais au passé. Selon Electrive, sa production en Slovénie a été stoppée.

Produite entre 2004 et 2006, et depuis 2014 au travers d’une seconde génération développée avec Renault, la Smart Forfour est probablement l’un des modèles les plus emblématiques de la marque allemande. La deuxième partie de la décennie 2010 a également été l’occasion de sortir une version électrique.

Fin de production

La Smart Forfour EQ revendique une puissance de 82 ch pour un couple de 160 Nm, le tout associé à une batterie de 17,6 kWh qui lui apportait l’autonomie nécessaire pour rouler en ville, son terrain de prédilection. En 2019, un restylage purement visuel avait eu lieu. Mais tout ça n’est désormais plus d’actualité.

Comme nous l’apprend Electrive, la production de cette citadine électrique a été définitivement stoppée dans l’usine de Novo Mosto, en Slovénie. Cette petite quatre places n’était d’ailleurs plus disponible à la commande depuis août 2021. Sur le site officiel en version française, ne subsiste que la EQ fortwo.

La patte Geely

C’est ici une petite page qui se tourne pour la Smart Forfour EQ, qui n’est probablement qu’une « victime collatérale » du rapprochement avec Geely. Ce géant chinois a en effet racheté 50 % des parts de la marque en 2019, laissant présager des changements profonds dans la stratégie du constructeur.

Pour aller plus loin

Seat : une citadine électrique abordable annoncée pour 2025

Le projet d’un SUV électrique va d’ailleurs en ce sens, puisque ce segment de véhicule s’éloigne considérablement de la philosophie originelle de Smart. La filiale de Daimler – qui possède encore 50 % des actions – limite donc son catalogue à la Smart EQ fortwo, une deux places électrique relativement onéreuse pour ses prestations.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.