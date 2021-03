Seat : une citadine électrique abordable annoncée pour 2025

Seat veut participer à la démocratisation des voitures électriques avec un modèle abordable oscillant entre 20 000 et 25 000 euros. Date de lancement : 2025.

Filiale du groupe Volkswagen, Seat a elle aussi de belles ambitions sur le marché des véhicules électriques. Aujourd’hui, sa stratégie s’articule autour de la microcitadine Mii, mais aussi et surtout autour de sa marque Cupra, dont le catalogue est composé d’un seul et unique modèle à l’heure de rédiger ces lignes — le Cupra Born.

Pour aller plus loin

En Europe, les petites citadines électriques se vendent comme des petits pains

Une voiture abordable

Pour renforcer sa position, Seat jette son dévolu sur le segment des citadines. Une automobile principalement dédiée à la ville sera ainsi lancée en 2025, apprend-on dans un communiqué de presse. Ni son nom, ni ses caractéristiques techniques ne sont connus. Mais son prix, lui, oscillera entre 20 000 et 25 000 euros, annonce le fabricant.

Cette future citadine électrique s’inscrit dans le projet « Future Fast Forward, destiné à mener l’électrification de l’industrie automobile en Espagne », écrit la marque, qui adaptera « l’usine de Martorell avec l’objectif de produire plus de 500 000 véhicules électriques » par an. Le nom du site industriel où sera fabriquée la citadine n’est néanmoins pas encore connu.

Pour aller plus loin

Seat eScooter 125 : ce scooter électrique arrive bientôt en France à moins de 6500 €

Basée sur la plateforme MEB

De son côté, la marque Cupra accueillera un second modèle répondant au nom de Tavascan, ce dès 2024. Basée sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, cette deuxième automobile électrique du catalogue Cupra « sera conçue et développée à Barcelone », puis lancée en Europe et sur les autres marchés.