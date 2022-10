Mercedes EQB : une nouvelle batterie pour plus d’autonomie mais une mauvaise surprise à la clef

Lancé l'an dernier, le Mercedes EQB s'offre quelques petites améliorations. Mais celles-ci ont un prix, qui est en nette hausse !

Aujourd’hui, la gamme électrique de Mercedes est bien remplie. Celle-ci a débuté avec l’EQC en 2019, puis elle s’est rapidement étoffée, avec les EQA, EBQ, EQE et EQS, qui se déclinent en berline ainsi qu’en SUV. Sans parler de l’EQV, le van haut de gamme 100 % électrique de la marque à l’étoile. Une manière pour celle-ci de rattraper son retard, mais également d’anticiper l’interdiction de la vente de voitures électriques en Europe en 2035.

Une autonomie en hausse

Commercialisé depuis le mois de janvier 2021, le Mercedes EQB est tout simplement la version électrique du GLB. Situé au-dessus de l’EQA, le SUV n’a pas encore eu le droit à son restylage de mi-carrière, qui devrait arriver dans un ou deux ans. Mais ce n’est pas pour autant que la marque le laisse de côté.

En effet, il suffit de jeter un oeil au configurateur pour remarquer qu’un petit changement est intervenu dans la gamme du SUV électrique. La version 250 d’entrée de gamme est désormais affublée d’un « + ». Un traitement dont a également pu profiter son petit frère un peu plus tôt.

Logique, lorsque l’on sait que les deux partagent de nombreux éléments techniques, à commencer par la plateforme MFA2. Mais alors, qu’est-ce que cela signifie ? À vrai dire, c’est une bonne nouvelle, car cette nouvelle appellation confirme une hausse de l’autonomie pour le SUV sept places à l’étoile.

Concrètement celle-ci oscille désormais entre 452 et 507 kilomètres en fonction de la finition, contre 433 à 474 kilomètres jusqu’à présent, selon le cycle WLTP. De nouvelles données que l’on doit également à l’augmentation de la taille de la batterie, qui passe donc de 66,5 à 70,5 kWh.

Des prix en hausse

En revanche, un coup d’œil au configurateur permet de voir que la version 350 équipée d’une transmission intégrale ne change pas et conserve son autonomie de 406 kilomètres WLTP ainsi que sa batterie de 66,5 kWh. Pour l’heure, aucune mise à jour à distance ou en atelier n’a été annoncée pour faire évoluer les caractéristiques de cette version et des modèles déjà en circulation.

Si la variante 250 + conserve son moteur de 190 chevaux et 385 Nm de couple, le 0 à 100 km/h est toutefois en baisse de 3 dixième, alors affiché à 8,9 secondes. La consommation a été revue à la hausse, variant entre 16,1 et 18,1 kWh aux 100 kilomètres, contre 15,4 à 16,7 kWh/100 kilomètres pour l’ancienne version.

Mais ces évolutions s’accompagnent d’une autre mauvaise surprise : la hausse du prix. Cette nouvelle mouture débute en effet à partir de 59 200 euros contre 54 700 euros auparavant. Le SUV électrique est toutefois toujours éligible au bonus écologique de 2 000 euros.

Il s’en est toutefois fallu de peu, alors que les voitures de plus de 60 000 euros ne peuvent plus prétendre à l’aide gouvernementale, comme c’est le cas pour la version AMG Line, affichée à partir de 61 200 euros. Pour rappel, le montant maximal a récemment été augmenté à 7 000 euros, avant de descendre à 5 000 euros à partir du 1er janvier prochain. Cette nouvelle version du Mercedes EQB est d’ores et déjà disponible à la commande.

