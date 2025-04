Instagram sur iPad : une application optimisée enfin dans les cartons ?

Et si votre iPad arrêtait enfin d’étirer l’app Instagram façon chewing-gum ? Meta travaillerait sur une version dédiée… après près de 14 ans d’attente. Mieux vaut tard que jamais ?

Selon The Information, Meta développerait enfin une application Instagram spécifique pour iPad. Une nouvelle qui soulage les utilisateurs contraints d’utiliser la version iPhone, étirée en mode paysage sur les grands écrans. Après des années de refus, le géant des réseaux sociaux semble céder… mais pourquoi ce soudain intérêt pour la tablette d’Apple ?

La réponse pourrait se trouver du côté de TikTok. Alors que l’app chinoise risque un bannissement aux États-Unis, Meta profiterait du flou juridique pour séduire créateurs et public. Une stratégie qui inclurait aussi le lancement d’« Edits », un concurrent direct de CapCut, et l’allongement des Reels à 3 minutes.

TikTok en difficulté, Instagram en profite

Depuis 2010, Instagram ignore l’iPad. En 2022, Adam Mosseri, patron du réseau, justifiait ce choix par un manque de ressources et une audience jugée trop limitée. Mais le paysage a changé : avec TikTok sous pression légale, Meta veut capter son public. La firme avait jusqu’ici privilégié le mobile, jugé plus « engageant ». Mais aussi face à la concurrence d’autres applications telles que YouTube et Snapchat, déjà présents sur iPad, Meta se devait de suivre le mouvement.

Une app iPad optimisée permettrait de mieux mettre en valeur les Reels, stories et posts, sur un écran large. Un atout pour les créateurs habitués à monter leurs vidéos sur tablette. Sans oublier les annonceurs, qui pourraient bénéficier d’un espace publicitaire plus immersif.

Reste à savoir à quoi ressemblera cette version. Peut-on espérer un design repensé, un mode split-screen, ou une meilleure intégration du stylet Apple Pencil ? Meta garde le silence, mais les spéculations vont bon train. En attendant, les utilisateurs devront se contenter de l’app iPhone, ou de la version web.