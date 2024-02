MG va sortir une voiture électrique à 20 000 € face aux Renault 5 et Twingo électriques

MG profite du Salon de Genève pour présenter ses dernières nouveautés, mais vient de confirmer dans une interview travailler sur une voiture électrique à 20 000 euros. Cerise sur le gâteau : cette « MG2 » pourrait arriver très rapidement. Voici ce qu'on sait.

S’il y a bien une tendance dans les voitures électriques des prochaines années, c’est bien celui des prix plus accessibles. Le cap des 25 000 euros est déjà assez concret, notamment avec la Citroën ë-C3 et la Renault 5 E-Tech, mais ce n’est qu’une étape.

Si la Dacia Spring devrait rester sous la barre des 20 000 euros, la concurrence affute ses armes : Renault travaille sur une Twingo électrique et Volkswagen planche sur un projet similaire, mais MG semble également s’intéresser de près à cette catégorie.

Un projet qui existe déjà

C’est David Allison, le responsable produit et développement chez MG, qui a vendu la mèche. Il s’est entretenu au média britannique Autocar en parallèle du salon de Genève, où la marque présente sa MG3, une petite voiture hybride, ainsi que sa marque haut de gamme IM.

« Je pense qu’il y a une énorme opportunité pour une voiture électrique de quatre mètres pour environ 20 000 euros », a-t-il dit, avant d’ajouter : « Je pense que si quelqu’un peut le faire avec voiture de taille décente et une autonomie acceptable à ce prix-là, il remportera la mise. Et pourquoi pas nous ? »

Histoire d’enfoncer le clou, il précise encore : « Ce serait formidable si nous pouvions mettre quelque chose comme ça sur le marché d’ici [fin 2025]. Pour être tout à fait honnête, cela prendra encore deux ans. Mais je ne pense pas que ce soit inconcevable. Et je pense que si nous pouvons le faire, j’aimerais vraiment le faire. »

Et Autocar de préciser qu’un concept existerait déjà dans le studio de design MG de Londres, preuve que le projet est déjà en phase de développement.

Entre 20 000 et 24 000 euros

Le média ajoute également que la cible des 20 000 euros est un objectif, même si la voiture de série (qui pourrait s’appeler « MG2 ») devrait plus s’approcher des 20 000 livres (soit environ 23 400 euros).

Que savons-nous d’autres ? Pas grand chose, si ce n’est que cette « MG2 » devrait être une voiture conçue et développée par et pour l’Europe – MG est certes une marque chinoise, mais elle a tout de même conservé un centre de R&D au Royaume-Uni.

Cela est donc en opposition avec la Dacia Spring, par exemple, qui est basée sur une Dongfeng, ou la BYD Seagull, que le géant chinois veut importer en Europe dans la seconde moitié de 2024.

Cette MG2 devrait tout de même être produite en Chine, comme toutes les autres MG, ce qui la privera du bonus écologique en France. Autre question : reprendra-t-elle la plateforme MSP de la MG4 ou une autre, plus simple (et donc plus économique) ? Là aussi, il faudra prendre son mal en patience.

Cette petite MG électrique va donc rejoindre le club des voitures électriques sous les 25 000 euros, tout comme les Volkswagen ID.2, Hyundai Casper, Fiat Pandina ou encore la mystérieuse Tesla « Model 2 ». Un club qui s’étoffe de jour en jour, et ce n’est pas pour nous déplaire.