MG : voici les premières images de sa nouvelle voiture électrique qui pourrait cartonner chez nous

Le constructeur chinois MG finalise le développement d’un inédit SUV électrique, connu sous le nom de MG S5. Ce dernier succédera au ZS EV et devrait faire son arrivée en Europe. Voici ce qu’on sait de cette prometteuse voiture électrique, rivale des Peugeot E-3008 et Renault Scénic E-Tech.

MG S5 // Source : MIIT

Encore méconnue quelques années plus tôt, la marque chinoise MG est devenue incontournable sur le marché européen. Et pour cause, le constructeur cartonne, notamment avec sa compacte MG4.

Un tout nouveau SUV électrique

La firme possède une gamme déjà bien remplie, notamment en électrique, avec son break MG5, son Marvel R ou encore son ZS EV que nous avions pu essayer un peu plus tôt. Mais il n’est évidemment pas question pour l’entreprise, qui appartient au groupe SAIC, de se reposer sur ses lauriers.

MG ZS EV // Source : MG

Surtout que le ZS EV commence à prendre de l’âge et qu’il sera bien temps pour lui de s’offrir un remplaçant. Et justement, voilà que l’on commence à avoir quelques petites informations à son sujet.



Ces dernières émanent du gouvernement chinois, qui doit donner son aval aux constructeurs avant que ces derniers ne puissent lancer une nouvelle voiture sur le territoire. Ainsi, et comme l’indique le site Car News China, on sait que le SUV électrique aura le droit non pas à une nouvelle génération, mais à un remplaçant indirect. Celui-ci est d’ores et déjà connu sous le nom de S5 SUV, même s’il n’est pas encore garanti que cette appellation sera conservée dans le temps.

MG S5 // Source : MIIT

En tout cas, et comme ça avait été le cas pour le smart #5, quelques images ont déjà été dévoilées en avance de ce nouvel arrivant, qui arbore une face avant logiquement inspiré de la MG4.

Nous retrouvons ainsi une calandre pleine, surmontée d’optiques tout en longueur, tandis qu’en dessous, le bouclier est légèrement ouvert pour laisser entrer l’air. Une petite lame complète le tout pour donner un style plus dynamique à l’ensemble. Le profil du véhicule semble quant à lui assez massif, et il n’est ici pas question de silhouette coupé puisque l’ensemble demeure très conventionnel.

Les dimensions permettront à ce MG S5 SUV de rivaliser frontalement avec les Peugeot E-3008 et Renault Scénic E-Tech, puisqu’il mesure 4,48 mètres de long pour 1,85 mètre de large et 1,62 mètre de haut. La partie arrière est quant à elle assez classique, avec des feux intégrés dans une large bande lumineuse. On sait également que le véhicule sera chaussé de jantes de 17 et 18 pouces.

Une base déjà connue

Si l’on sait que l’empattement mesure 2,73 mètres, aucune image du poste de conduite n’a encore été montrée, et aucune information n’a été révélée à ce sujet. Le S5 SUV conservera-t-il un habitacle proche de celui du ZS EV ? Rien n’est moins sûr, et il est même très probable qu’il n’ait en fait plus rien à voir du tout. Mais il faudra malheureusement faire preuve d’un peu de patience avant d’en savoir plus. Une chose est sûre, la voiture sera proposée avec un toit panoramique en verre, probablement en option.

Comme l’indiquent les journalistes du site Auto Express, le nouveau MG S5 reposera sur la plateforme MSP, partagée avec la MG4 ainsi que le roadster Cyberster, que nous avions pu approcher lors du dernier salon de Munich.

Des prototypes du MG S5 sont déjà en test en Europe // Source : Paul Davies / Auto Express

Le SUV devrait donc reprendre les différentes batteries LFP (lithium – fer – phosphate) de 51 à 77 kWh, qui offrent une autonomie maximale de 520 kilomètres selon le cycle WLTP à la MG4 – ce S5 devrait aller un peu moins loin à cause de son gabarit en hausse. La recharge devrait s’effectuer en 30 minutes environ.

La puissance pourrait atteindre les 245 chevaux, voire 429 chevaux si une version XPower était lancée. Reste désormais à connaître le prix de ce MG S5 SUV, qui est à peu près sûr d’arriver en Europe, et qui pourrait être plus élevé que celui du ZS EV actuel à cause de la hausse des droits de douane… sauf s’il sera assemblé dans l’usine que MG souhaite bâtir en Europe, qui pourrait s’implanter en Espagne. Ce qui lui permettrait alors de bénéficier du bonus écologique français.

Les réponses à toutes ces questions devraient être données lors de la présentation officielle de ce SUV électrique, qui aura lieu début 2025.