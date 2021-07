Microsoft prépare enfin un joli mois en août 2021 pour les abonnés du Xbox Live Gold ou du Xbox Game Pass Ultimate.

Comme le PlayStation Plus, l’abonnement au Xbox Live Gold permet d’obtenir tous les mois de nouveaux jeux gratuits. Seulement, avec tous les investissements de Microsoft dans son Xbox Game Pass, on sentait que le Xbox Live Gold était un peu délaissé. On ne l’a jamais caché : on était déçu des jeux proposés par Microsoft chaque mois. Dans le même temps, Sony redoublait d’efforts sur le PS Plus pour en faire une arme anti Game Pass.

Et là, d’une façon très surprenante, Microsoft nous dévoile une sélection de jeux plutôt réjouissante pour le mois d’août.

Les jeux offerts en août 2021

Les abonnés au Xbox Live Gold ou au Xbox Game Pass Ultimate auront accès aux jeux suivants en août 2021 :

Darksiders III (59,99 €) du 1er au 31 août

Yooka-Laylee (39,99 €) du 16 août au 15 septembre

Lost Planet 3 (19,99 €) du 1er au 15 août

Garou: Mark of the Wolves (9,49 €) du 16 au 31 août

Évidemment ce ne sont pas des jeux extrêmement récents, mais il s’agit de titres plutôt populaires. Yooka-Laylee est un bon jeu d’aventure et de plateforme sorti en 2017 sur Xbox One et Darksiders 3 est un jeu d’action RPG datant de 2018. Plus vieux, Lost Planet 3 était un jeu très populaire sur Xbox 360.

Dans le même temps, le PlayStation Plus d’août n’est pas aussi intéressant qu’à l’accoutumée si bien que l’impensable s’est produit : on pourrait arguer que le Xbox Live Gold propose un meilleur mois que le PlayStation Plus en août 2021.